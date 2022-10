Anderlecht keert scheve situatie om in Mechelen, Stroeykens reddende engel met 2 goals

Geoffry Hairemans (KV Mechelen): "We hadden alles in eigen handen, maar na 20 seconden in de tweede helft maakt Anderlecht gelijk. Dat geeft hen natuurlijk vertrouwen. We geven het iets te makkelijk weg. We slikken al meerdere seizoen te makkelijk doelpunten en daar komt maar geen verandering in. Coucke redt twee keer een bal van Silva, maar dan zijn we te traag om de rebound te voorkomen."

Mario Stroeykens (Anderlecht): "Dit is toch een jongensdroom. Het waren moeilijke weken voor iedereen en het is nooit een makkelijke wedstrijd op Mechelen. Ik had niet verwacht om in te vallen en twee goals te scoren. De coach legt de nadruk om altijd zo snel mogelijk in de zestien te zijn en dat heeft vandaag twee doelpunten opgeleverd."

Danny Buijs (trainer KV Mechelen): "Onze foutjes worden vandaag genadeloos afgestraft. Coucke pakt beide ballen, maar toch krijgen we twee goals tegen. Het is een dubbel gevoel, want de jongens hebben ook gewoon goed gespeeld. Je moet alleen je fouten natuurlijk ook tot een minimum beperken. We slikken dit seizoen te makkelijk goals."