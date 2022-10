BEKIJK - Mignolet pakt weer uit met mirakelsave en krijgt lof: "Onze man met 7 handen"

"We wisten na de 0-1 dat het nog moeilijk ging worden, want Anderlecht ging met alles komen wat ze hadden. Gelukkig kan ik opnieuw de 3 punten pakken", glunderde Mignolet. "Die voorzet richting Silva komt tussen de verdediging en mij en eerst wil ik vooruit komen en anticiperen. De bal is echter te ver en dan kan ik gelukkig nog net op tijd in een juiste positie komen om die bal te pakken."

Of de bal niet over de lijn was? Dat durf ik niet zeggen.

"Die tweede bal pak ik gewoon op mentaliteit. Mentaliteit en nooit opgeven. Dan dwing je zo'n fases af. Ik benadruk opnieuw graag dat het belangrijkste is dat we de 3 punten hebben gepakt en dat ik de supporters weer een feestje heb kunnen bezorgen."

Onze reporter ter plaatste lachte tegen de doelman dat hij volgende week niet meer mag meedoen, omdat het gewoon niet meer eerlijk is.



Mignolet grijnsde eens en loofde vervolgens vooral het collectief. Alleen: was de bal niet over de lijn? "Dat durf ik niet zeggen. Ik viel zelf achteruit en wist niet goed waar ik was. Maar aangezien het 0-1 is..."