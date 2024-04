EK judo live: Willems wint eerste kamp, kan Duyck verrassen?

Drie Belgische judoka's strijden vandaag voor Europees succes op het EK judo in Zagreb. Het is uitkijken naar Jarne Duyck in de klasse tot 81 kilogram en de terugkeer van Gabriella Willems in de -70 kilogram na een zware knieblessure. De derde Belgische is debutante Alessia Carrao in de -63 kilogram.