Dankzij driepunter vanaf het logo: Tyrese Maxey dwingt overtime én extra duel tegen New York af met 46 punten

Hoe krijg je Madison Square Garden stil? Vraag het na game 5 gerust aan Tyrese Maxey. De guard van Philadelphia 76ers dwong eigenhandig overtime af tegen de New York Knicks met een driepunter vanaf het logo. Daar stopte het niet: Maxey imponeerde met 46 punten en dwong zo een extra duel af. Tussenstand: 3-2.

"I got you!"

Duidelijke woorden van Tyrese Maxey aan het adres van Joel Embiid, de MVP van vorig seizoen. Die laatste heeft nog niet het ritme van toen opgepikt, want hij komt net terug uit blessure.

Embiid zorgt ook bij de fans van de Knicks voor veel animo door zijn "flops", een schwalbe in het basketbal om een verdedigende fout uit te lokken. "F*ck Embiid!", rolt dan ook geregeld van de tribunes in Madison Square Garden.

Toch liet de boomlange center een triple double optekenen: 19 punten, 16 rebounds en 10 assists. Maar zelf merkte hij dat scoren niet zo vanzelfsprekend is als gewoonlijk.

Dus beslist Tyrese Maxey in deze serie om die rol over te nemen. Met een driepunter vanaf het logo verstomde hij het thuispubliek op 10 seconden van het einde. Ook in overtime bleef hij oppermachtig.

Het resultaat: 46 punten, 5 rebounds en 9 assists voor de 23-jarige guard van de Philadelphia 76ers. Zij mogen zich opmaken voor de 6e wedstrijd tegen de Knicks in eigen huis na een 106-112-zege in overtime.