Geen benijdenswaardige koppositie: nergens in top 8 van Europa is coach een onzekerder bestaan dan in de JPL

Het regent de voorbije dagen trainersontslagen in de Jupiler Pro League. De coacheswissels in België zijn dit seizoen niet meer op twee handen te tellen. Van de top 8 op de UEFA-landencoëfficiënt spant België daarmee de kroon dit seizoen qua trainerswissels tijdens het lopende seizoen.

Nergens lijkt de job van trainer dit seizoen zo'n onzekere stiel als in de Jupiler Pro League. Tijdens het huidige seizoen tellen we dit seizoen al 11 trainerswissels.

Daar is Vincent Euvrard, die vlak voor de start van het JPL-seizoen de bons kreeg bij RWDM, dan nog niet eens bijgerekend. Dat Eupen-trainer Florian Kohfeldt zelf besliste om te vertrekken, zit wel in deze optelsom verrekend.

Met 11 trainerswissels op 16 clubs (69%) doet niemand "beter" van de top 8 in Europa. Italië, traditioneel een trainerskerkhof, komt het dichtst in de buurt met 12 trainerswissels op 20 clubs (60%) in de Serie A.

De Premier League is dit seizoen de veiligste haven voor coaches, met slechts 3 wissels op 20 clubs. Daarbij zit dan bovendien nog het gedwongen vertrek bij van Crystal Palace-coach Roy Hodgson, die om gezondheidsredenen opstapte.

Opmerkelijk is ook dat in verschillende competities de cijfers aangedikt worden door clubs die meermaals ingrepen. Salernitana, de hekkensluiter in de Serie A, spant op dat vlak de kroon met zelfs 4 trainers dit seizoen.