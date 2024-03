Bijna even spannend als bovenaan: zo redden de staartploegen hun vel op de slotspeeldag

ma 11 maart 2024 14:40

Op één speeldag van het einde leven er nog drie clubs tussen hoop en angst. Westerlo, Charleroi en OH Leuven komen allemaal nog in aanmerking voor de Relegation Play-offs. Wat zijn de (doem)scenario's voor deze clubs en wat staat hun eventueel te wachten? Een overzicht.

Bij een gelijk aantal punten telt eerst het aantal gewonnen matchen, vervolgens het doelpuntensaldo en dan het aantal gescoorde goals.

Westerlo - 29 punten (doelpuntensaldo: -12)

Westerlo beschikt met 29 punten en een doelpuntensaldo van -12 over de beste papieren. Als er niet wordt verloren van Genk, is de redding een feit. Maar cadeau zullen ze het niet krijgen van de Limburgers, die zelf ook moeten winnen om zeker te zijn van hun plek in de top 6. Bij verlies kan Westerlo opgelucht ademhalen als: Leuven niet wint.

Charleroi verliest en geen beter doelpuntensaldo afdwingt.



Charleroi niet verliest en Leuven wint, maar geen beter doelpuntensaldo afdwingt.

Jupiler Pro League

Westerlo einde 1 - 1 KRC Genk

Charleroi - 29 punten (-17)

Charleroi bevindt zich in een gelijkaardige situatie als Westerlo. Net als de Kemphanen heeft het voldoende aan een gelijkspel, maar treft het met KAA Gent een tegenstander die nog volop in de running is voor de Champions' Play-offs. Bij verlies is Charleroi zeker van het behoud als: Leuven niet wint.

Leuven wint en Westerlo met 6 doelpunten meer verschil verliest dan Charleroi.

Jupiler Pro League

KAA Gent einde 5 - 0 Charleroi

OH Leuven - 26 punten (-14)

In tegenstelling tot zijn concurrenten heeft OH Leuven zijn lot niet meer in eigen handen. Zij moeten zelf winnen en hopen dat minstens 1 concurrent verliest. Als het dan over een beter doelpuntensaldo beschikt, zal het in extremis nog kunnen ontsnappen aan de Relegation Play-offs. Mocht het zich redden op basis van doelpuntensaldo, zal het laatste daarover nog niet gezegd zijn geweest. Tegen Club Brugge werd de 4-1 van Club onterecht afgekeurd wegens buitenspel. Hierdoor werd het doelpuntensaldo van Leuven beïnvloed.

Jupiler Pro League

OH Leuven einde 1 - 0 KV Mechelen

Relegation Play-offs

Wie er niet in slaagt zich te redden, zal Eupen, RWDM en KV Kortrijk vergezellen in de Relegation Play-offs. Daarin vechten de nummers 13 tot en met 16 onderling uit wie er zakt. In totaal zijn er minstens 2 en maximaal 3 teams die verdwijnen uit de hoogste klasse. Diegene die na 6 speeldagen op kop staat, heeft zich gered. De nummer 2 speelt barragewedstrijden (heen en terug) tegen de winnaar van de Promotion Play-offs in tweede klasse om alsnog zijn vel te redden, de laatste 2 degraderen naar de Challenger Pro League.