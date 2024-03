Standard duikt Europe Play-offs in met duidelijke en deugddoende zege tegen slap Eupen

Sclessin danst op en neer wanneer Verboomen het eindsignaal laat luiden. Eupen was een maat of vier te klein voor Standard en liep uiteindelijk nog tegen een zware nederlaag aan. Lange tijd leek 2-0 uit de eerste helft de eindstand te worden, tot in de laatste 10 minuten Standard nog eens doorduwde. Na zijn assist pikte ook Yeboah zijn doelpunt mee en in het slot dwong de opgerukte Fossey Charles-Cook tot een own goal.





Eupen trekt met een kater de Relegations Play-offs in, Standard sluipt voorlopig drie punten dichter bij STVV, dat morgen tegen Club Brugge aan de bak moet.