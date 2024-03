De coach als zondebok? Dennis van Wijk ziet paniek in kelder van klassement: "Ik geloof niet in schokeffect"

do 21 maart 2024 16:09

De vier ploegen in de Relegation Play-offs beginnen met een andere coach aan de degradatiestrijd dan met wie ze het seizoen begonnen. Voor ex-coach en analist Dennis van Wijk nog maar eens het bewijs dat de trainer al te vaak "de dupe" is van slecht beleid. "Het staat of valt met de kwaliteit van de kern", zegt hij.

Ronny Deila, Rik De Mil, Felice Mazzu, Florian Kohfeldt... Het was bijltjesweek in de Jupiler Pro League. Al te vaak is de coach de zondebok bij mindere prestaties: in de rechterkolom van het klassement wisselde alleen STVV niet van trainer dit seizoen. KV Kortrijk zit zelfs al aan zijn 3e coach van deze jaargang. Net voor de start van de Relegation Play-offs greep ook Charleroi in door Felice Mazzu opzij te zetten. Een slimme keuze? "Dat kan je alleen achteraf zeggen", stelt Dennis van Wijk (61), die in zijn trainerscarrière vaak tegen de degradatie vocht. "Bij RWDM zie je dat de trainerswissel niet goed heeft uitgepakt, bij KV Kortrijk hebben ze dan weer misschien te laat gewisseld. Het is geen exacte wetenschap." "Ik vind het als ex-trainer heel pijnlijk als een coach wordt ontslagen. Vaak is dat het teken dat het bestuur de verkeerde keuze heeft gemaakt of de technisch directeur niet de juiste spelers heeft geleverd."

Als de kern wordt samengesteld door mensen die geen kleedkamergevoel hebben... Dan is de trainer vaak de dupe. Dennis van Wijk

Een schokeffect net voor de start van de degradatiestrijd? Dennis van Wijk gelooft er niet in. "Er zijn genoeg voorbeelden waarbij het in het begin goed loopt, maar uiteindelijk mislukt." "Het staat of valt met de kern. De trainer heeft vaak wel de sportieve eindverantwoordelijkheid, maar hij stelt de ploeg niet samen. En zeker bij clubs met een buitenlandse eigenaar gebeurt dat niet altijd op basis van kwaliteit." Van Wijk schuift RWDM naar voor als voorbeeld. "Daar worden spelers in de etalage gezet voor de andere clubs van de eigenaar." "De Jupiler Pro League is ook een moeilijke competitie, dus spelers hebben een lange inpassingstijd nodig. Als de kern dan ook nog wordt samengesteld door mensen die geen kleedkamergevoel hebben... Dan is de trainer vaak de dupe." Ook Felice Mazzu is zo'n slachtoffer van een zwakke kern. "Mogi Bayat heeft vaak al een goede ploeg samengesteld, maar je kan niet elk jaar in de roos schieten. Het zou bijvoorbeeld straf zijn moest Union dit 10 jaar volhouden."

Leger huurlingen

Met 6 cruciale wedstrijden in de Relegation Play-offs voor de boeg is het niet evident om net nu zonder coach te zitten. Wat kan een nieuwe trainer nu nog verschuiven bij Charleroi of Eupen? "Door de internationale break heb je twee weken om een ploeg naar je hand te zetten. Dat is niet evident om dan accenten te leggen bij een ploeg die je niet kent." Daarom ziet Van Wijk een belangrijke voorwaarde bij de trainerskeuze: "Hij moet de competitie kennen of ze moeten rekruteren uit de eigen stal", zegt hij. "Rik De Mil, Jonas De Roeck... Het zijn geschikte kandidaten." Nog een extra moeilijkheid bij een degradatiekandidaat is het leger aan huurlingen. "Ik heb het zelf meegemaakt bij Roeselare", vertelt Van Wijk. "In het eerste jaar werkte het goed met spelers als Ivan Perisic. Ze speelden voor hun carrière." "Maar in het tweede jaar liep het anders. De spelers hadden schrik voor blessures, wilden geen risico's nemen of waren al bezig met het volgende seizoen." "Het is de kunst om die spelers bij de les te houden. Dat kan met premies of je moet hen de wortel van een contractverlenging voorhouden. Maar het is niet evident."

Dennis van Wijk.

