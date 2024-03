Coach Florian Kohfeldt past voor play-downs en verlaat Eupen met onmiddellijke ingang

"Dit was geen goede wedstrijd van ons. We hadden wat kansen, maar in het algemeen hebben we verdiend verloren", sprak Florian Kohfeldt meteen na de match.

De 41-jarige Duitser kwam begin dit seizoen aan in de Oostkantons. Eerder had hij Bundesligaclubs Werder Bremen en VfL Wolfsburg gecoacht.

"Ondanks onze moeilijke situatie in het klassement en het missen van play-off 2, zaten we sinds kort samen op het goede pad. We slaagden er niet in Florian te overtuigen dat we onze doelen samen met hem konden bereiken", legt algemeen directeur Christoph Henkel uit.

"We aanvaarden zijn wens om zijn rol als hoofdcoach te beëindigen. Nu moeten we focussen op de resterende wedstrijden en het behoud in de competitie. Daar gaan we met volle overtuiging voor."