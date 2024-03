RWDM zet Sissako op straat omdat hij revalideert in shirt van degradatieconcurrent KV Kortrijk

"We hadden dit besluit ook genomen als hij fit was geweest."

"Ook al is Moussa geen slecht mens en heeft hij het beste voor met de club, we kunnen deze houding niet accepteren."

De huurling van FC Sotsji liet zich tijdens zijn revalidatie fotograferen in het shirt van zijn broer Abdoulaye, die actief is bij KV Kortrijk , een concurrent in de Relegation Play-offs.

Sissako werd sinds september gehuurd van de Russische eersteklasser FC Sotsji. Hij speelde 19 wedstrijden voor RWDM, maar viel na de jaarwisseling uit met een zware knieblessure tegen Antwerp.

RWDM had een aankoopoptie opgenomen in het contract van Sissako, maar heeft die overeenkomst nu verscheurd. "Overdreven", vindt Souleymane Sissako, de broer en zaakwaarnemer van de verdediger.

"Dit besluit is niet te rechtvaardigen", zegt hij bij Sudinfo. "We hadden geaccepteerd als de club ons had verteld dat ze vier maanden salaris wilden besparen. Dat zou nog begrijpelijk zijn geweest, omdat Moussa dit seizoen niet meer in actie komt."

RWDM begint op 6 april aan de degradatiestrijd, KV Kortrijk komt een dag later voor het eerst in actie. Op 21 april staan de twee clubs tegenover elkaar.