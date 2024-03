Bom bij Westerlo: Rik De Mil ontslagen, Turkse eigenaars woest na slotfase tegen Genk

Een schijnvertoning met zware gevolgen voor Rik De Mil. Westerlo ontslaat zijn trainer op staande voet na de bijzonder opzichtige salonremise tegen Racing Genk. De Turkse eigenaars konden allerminst lachen met het schouwspel en houden de coach daar nu voor verantwoordelijk. "We kunnen niet aanvaarden dat onze waarden en normen in twijfel zouden worden getrokken", klinkt het.

In de tribune maakten eigenaar Oktay Ercan en vice-voorzitter Hassan Cetinkaya hun ongenoegen over het tafereel al duidelijk.

Het einde van Westerlo - Racing Genk krijgt dan toch nog een bijzonder stevig staartje. Eerst kondigde het bondsparket aan dat het wellicht stappen zal ondernemen, maar Westerlo heeft zijn eigen conclusies al getrokken. Terwijl Rik De Mil na het bewuste slot nog licht over de feiten ging, deden de Turkse eigenaars van de Kemphanen dat allerminst. Zij keken met afgrijzen naar wat er zich op het veld afspeelde en voelden zich in hun eer gekrenkt.

"De club betreurt tot deze maatregel te moeten overgaan, maar kan niet aanvaarden dat haar waarden en normen in twijfel zouden worden getrokken. We bedanken Rik voor de geleverde prestatie en het behoud en wensen hem alle succes toe in de toekomst."

"Ondanks dat de club een langdurige samenwerking overwoog, vonden we het noodzakelijk om deze beslissing te nemen", klinkt het in een statement op de website van Westerlo.

Collega-trainer Hein Vanhaezebrouck had De Mil, die sinds december aan de slag was bij Westerlo, in de nasleep van de slotspeeldag overigens al gewaarschuwd voor mogelijke gevolgen.



"Dit draag je mee", aldus Vanhaezebrouck. "Zoiets komt op je lijstje als coach, want andere clubs zien dit ook. Misschien heeft zijn verleden (De Mil coachte Gent-rivaal Club Brugge, red.) er iets mee te maken."



De Mil verweerde zich nadien zo: "Kijk, we zijn weken bezig om ons te redden. Ik heb me absoluut zo ver mogelijk weggehouden van alle andere resultaten. We hebben ons gefocust om een punt te halen, nadat we geprobeerd hadden de match te winnen."

"Ik kan begrijpen dat het voor de anderen ontgoochelend is wat er in de slotminuten gebeurde. Maar met mijn verleden bij Club Brugge? Geen idee vanwaar dat komt. Mijn enige doel was de redding bij Westerlo."

Het is momenteel nog niet duidelijk wie straks overneemt bij Westerlo.