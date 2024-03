POLL: Salonremise in Westerlo - Genk? 59% zou het ook doen

Bijzonder tafereel in het slot van de match tussen Westerlo en Genk (1-1) gisteravond. Met alle andere matchen afgefloten en nog 6 minuten op de klok was Westerlo zeker van het behoud en was Genk zeker van de top 6. En dus besloten beide ploegen om de bal rond te tikken en de tijd vol te maken. 59% onder u zou hetzelfde gedaan hebben, 41% toont geen begrip.