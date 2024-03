Toen een salonremise de enig mogelijke uitkomst was op de slotspeeldag: "Iedereen was tevreden"

Vandaag en morgen staat de slotspeeldag van de reguliere competitie op het programma. Op een slotspeeldag kunnen altijd vreemde dingen gebeuren, net alsof het afgesproken is. Dat was het geval bij Germinal Ekeren-KV Mechelen in 1991. Toen kregen we een salonremise waar beide teams tevreden mee waren.

Beide teams wisten vooraf exact wat ze nodig hadden: KVM was met een gelijkspel zeker van de 2e plaats, Germinal Ekeren had 1 punt nodig om 5e te worden en Europees voetbal te halen. De perfecte omstandigheden voor een salonremise.

Dat hoeft niet per se afgesproken te worden vooraf, zoals bij Germinal Ekeren-KV Mechelen op de slotspeeldag van de competitie in het seizoen 1990-1991.

Er is nooit echt iets afgesproken. Het is niet dat wij naar elkaar getelefoneerd hebben, totaal niet.

"Die match eindigde zoals ze begonnen was en daar was iedereen eigenlijk content mee", vertelt Severeyns in onze podcast Fichebak. "Niet dat er vooraf iets afgesproken was. Er is nooit specifiek in de kleedkamer gezegd dat we gingen gelijkspelen."



De aanvaller legt uit hoe zoiets kan groeien. "Als je het veld gaat testen, dan zie je een tegenstander waarmee je goed overeenkomt en waarmee je babbelt. Het is ook niet dat je zegt: we gaan het vandaag op 0-0 laten eindigen, want dat is moeilijk om dat vooraf te zeggen."



Maar 0-0 werd het wel, in een wedstrijd zonder veel kansen. Toch vindt Severeyns dat geen wedstrijdvervalsing. "Nee, niet echt, want er is nooit echt iets afgesproken. Het is niet dat wij naar elkaar getelefoneerd hebben, totaal niet. Plus: financieel hing er ook niks aan vast."