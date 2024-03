De 'Schande van Gijon': de ultieme salonremise was eigenlijk geen remise

180: de perfecte pijlen in darts met Erik "The Sheriff" Clarys

"Wat Michael van Gerwen deed in die halve finale van het WK in 2013 was spectaculair. Niemand heeft dat ooit nagedaan." Ex-darter en cocommentator Erik "The Sheriff" Clarys vertelt het verhaal van die historische prestatie van de Nederlander. Astrid Demeure duikt samen met Erik Clarys in de wereld van darts. Hoe is die sport populair geworden en hoe zit dat met 180 en die ninedarter? Ook onze huidige toppers, Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts, komen aan het woord.