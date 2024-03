Schijnvertoning in slot Westerlo - Genk maakt KAA Gent woest: "Schande! Misschien heeft verleden coach ermee te maken"

Bij KAA Gent wisten ze niet wat ze zagen. Na het laatste fluitsignaal zagen de Buffalo's hoe Westerlo en Racing Genk zich in het slot stilzwijgend tevreden stelden met een salonremise. "Ik dacht niet dat ik dit ooit nog in België zou zien", foeterde Hein Vanhaezebrouck.

Het op een stilzwijgend akkoordje gooien en eindigen met een salonremise was dan ook onvermijdelijk. Trainer Wouter Vrancken kon een lach zelfs niet onderdrukken toen hij de taferelen aanschouwde.

Dat zat zo: na de late 1-0 van OH Leuven kon de thuisploeg plots niet meer degraderen en waren de bezoekers met een puntje zeker van de top 6.

Bevreemdende slotminuten in Westerlo - KRC Genk .

Wouter Vrancken al lachend in de slotminuten.

Zijn collega Rik De Mil: "Het waren vreemde toestanden. Spelers praten met elkaar en dan gebeurt dit. Misschien was het niet de ideale afsluiter van de wedstrijd, maar laat ons die slotminuten gewoon vergeten."

"Je bent met een man meer en dan blijf je gewoon stilstaan ... Ik vind dat een schande voor je eigen publiek. Kijk, mocht er nog een risico geweest zijn dat Westerlo eruit viel, zou ik het begrijpen. Maar in dit geval? Ik had nooit verwacht dat ik dit in België nog zou zien."

"Wat er gebeurde in Westerlo zou ik als trainer nooit toelaten", foeterde Vanhaezebrouck bij Eleven DAZN.

Hein Vanhaezebrouck en co. zagen evenwel op het grote scherm in het stadion hoe beide ploegen voor de veilige optie kozen.

Zij waren de grootste benadeelde van de schijnvertoning. Want mocht Westerlo tegen een tienkoppig Genk nog voluit gespeeld hebben, maakten de Buffalo's misschien nog kans op de top 6.

Voor KAA Gent is dat moeilijk.

Zoiets komt op je lijstje als coach, want andere clubs zien dit ook.

Zoiets komt op je lijstje als coach, want andere clubs zien dit ook.

"Dit draag je mee", waarschuwde hij. "Zoiets komt op je lijstje als coach, want andere clubs zien dit ook. Misschien heeft zijn verleden (De Mil coachte Gent-rivaal Club Brugge, red.) er iets mee te maken."

In de Kempen kreeg De Mil die uitspraak voorgelegd op de persconferentie.

"Kijk. We zijn weken bezig om ons te redden", opent hij zijn verbaal verweer.

"Ik heb me absoluut zo ver mogelijk weggehouden van alle andere resultaten. We hebben ons gefocust om een punt te halen, nadat we geprobeerd hadden de match te winnen."

"Ik ben vooral ontgoocheld over de goal die we slikken", zegt De Mil. "Dat hoeft niet tegen tien man. We zijn er volledig voor gegaan."

"Ik kan begrijpen dat het voor de anderen ontgoochelend is wat er in de slotminuten gebeurde. Maar met mijn verleden bij Club Brugge? Geen idee vanwaar dat komt. Mijn enige doel was de redding bij Westerlo."