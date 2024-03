Vrancken verweert zich tegen salonremise-verwijten: "Moet toch niet overleggen waar spelers bal spelen?"

Op de persconferentie in Westerlo verschijnen twee kamerbreed glimlachende trainers. Zowel Rik De Mil als Wouter Vrancken straalt met het behaalde resultaat. Maar dan wordt hen het vuur aan de schenen gelegd over de "kwalijke" schijnvertoning in de extra tijd. "Je geeft hiermee alle mensen die slecht willen spreken over ons voetbal een geweldige voorzet", oordeelt Peter Vandenbempt.

"Mijn mening erover? Dat we absoluut Play-off I moesten halen."

Wouter Vrancken haalt zijn schouders op wanneer hij gevraagd wordt naar de minuten non-voetbal in Westerlo. "Als je dan bij 1-1 merkt dat het binnen is en Westerlo zet geen druk, spelen wij de bal rond. Zo simpel is het."

"De collega's aan de andere kant van de medaille zullen er niet tevreden mee zijn, maar ze zouden net hetzelfde doen", gaat de T1 voort. "Ik denk niet dat vol doorgaan na zo'n match met tien een goed idee zou zijn."

Ook zijn collega van de thuisploeg snapt de frustratie uit het Gentse kamp.

"Het is op het veld zo ontstaan, dat is niet ideaal. Op een bepaald moment, na een strijd van 90 minuten is beslist om op die manier te eindigen. Ik kan begrijpen dat het voor de anderen ontgoochelend is", aldus Rik De Mil.