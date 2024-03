Hoongelach in Westerlo, ongeloof in Gent: de 5 veelbesproken minuten zoals je die nog niet zag

Een stukje "het grote niets" gaat recht de Belgische voetbalgeschiedenis in. De laatste 5 minuten van Westerlo-Genk waren de meest veelbesproken van de slotspeeldag. Een salonremise op zijn best die allerminst gesmaakt werd in Gent. Kamerbrede glimlachen versus wegwerpgebaren: zo ging het eraan toe op hetzelfde moment in beide stadions.