5 Italiaanse pareltjes die het verschil kunnen maken in de Sporza Giromanager

vr 3 mei 2024 10:57

Ben je nog op zoek naar een Italiaanse ruwe diamant om je Giromanager-team te vervolledigen? Wij helpen je een handje met 5 potentiële smaakmakers in hun eigen thuisronde.

1. Marco Frigo (Israel-Premier Tech): €3M

Vorig jaar kwam hij als neoprof al enkele keren snuffelen aan een ritzege in de Giro. Dit jaar mikt hij op eeuwige glorie. De 24-jarige Marco Frigo - geen familie van dopingzondaar Dario - zal een van de eerste namen zijn die meeglipt in de eerste lange vlucht bergop. In de Ronde van de Provence werd zijn aanvalslust begin dit seizoen net niet beloond. Frigo's solo van 40 kilometer stierf op 500 meter van de streep. Plaatst hij in de Giro wel een fles prosecco in zijn frigo?

2. Giovanni Lonardi (Polti-Kometa): €3M

"Een sprinter die kan aanklampen op niet te lastige beklimmmingen en dan alles geeft in de sprint." Zo omschrijft Polti-Kometa zijn Italiaanse sprintbom Giovanni Lonardi. De pizza-verslaafde Veronees smeerde in de Baby Giro van 2018 al eens een kransje topsprinters op zijn margherita. Lonardi versloeg toen onder meer Philipsen, Dainese en Thijssen. Ook in de voorbije Ronde van Turkije mocht Lonardi een feestje bouwen, na de deklassering van Danny van Poppel weliswaar. Laat de sprintsnelle Italiaan zijn bazen Contador en Basso ook in de Giro kirren van plezier?

3. Giulio Pellizzari (VF Group-Bardiani CSF): €3M

Hij heeft dezelfde manager als Tadej Pogacar en dezelfde voornaam als de laatste Italiaanse bergkoning in de Giro. Giulio Pellizzari moest in de Ronde van de Toekomst vorig jaar enkel zijn meerdere erkennen in Isaac del Toro. En kijk waar het Mexicaanse raspaardje nu al staat bij de profs.



Bij de 20-jarige Pellizzari zal de groei wat trager en gestager gaan. Maar zijn 8e plek in de Tour of The Alps laat het beste verhopen. "Maar we moeten eerlijk zijn: de Tour of The Alps is de Giro niet. Daar ligt het niveau nog een pak hoger", zegt de bescheiden Italiaan, die 1 groot doel heeft de komende weken. "Een etappe winnen."

4. Andrea Piccolo (EF Education-EasyPost): €3M

Binnen de kleurrijke EF-ploeg is het uitkijken naar de kunstjes van Andrea Piccolo. De 23-jarige Italiaan droeg vorig jaar 1 dag de leiderstrui in de Vuelta. In zijn eerste Giro droomt hij van dagwinst. "Andrea is een renner voor de Ardennen-klassiekers en is ook snel aan de streep", klinkt het bij ploegleider Matti Breschel. "Hij beschikt over de nodige dosis creativiteit." Allemaal ingrediënten om een lange ontsnapping succesvol af te ronden. Bij EF Education-EasyPost zijn ze dan ook van plan om Piccoli geregeld in het offensief te sturen. Een potentieel puntenkanon?

5. Davide Piganzoli (Polti-Kometa): €2M