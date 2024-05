"Het is niet omdat Club Brugge een mindere match heeft gespeeld, dat het de flow kwijt is"

vr 3 mei 2024 09:35

Club Brugge vertrok uit Italië met een kleine nederlaag. Het werd 3-2 na een match waarin blauw-zwart het meer dan een halfuur moest doen met een mannetje minder. Er is dus werk aan de winkel in de terugmatch volgende week. Commentator Peter Vandenbempt: "Club heeft nog alle kansen om door te stoten, alleen zal dat toch net iets moeilijker zijn dan vooraf gedacht."

"Al bij al is Club Brugge goed weggekomen"

"Dat die 3-2 in de toegevoegde tijd valt, dat zal wel zorgen voor teleurstelling straks op het vliegtuig bij Club Brugge. Want Club had toch een hele tijd een gunstiger resultaat vast. En er zal ook wel teleurstelling zijn, zoals Nicky Hayen achteraf aangaf, over het feit dat Club Brugge nooit echt zijn spel heeft kunnen spelen." "Maar ik vind dat Club Brugge op basis van de wedstrijd en op basis van de kansen van Fiorentina eigenlijk heel tevreden moet zijn dat het máár 3-2 is. Als je bijvoorbeeld denkt aan de kansen van Gonzalez onder anderen, aan de druk in de tweede helft, aan het verschil in niveau dat er toch in grote delen van de wedstrijd was, dan is 3-2 nog een gunstig resultaat." "Club Brugge heeft maximaal rendement gepuurd uit de kansen die het heeft gekregen. Een strafschop, een gewedige goal van Thiago en dan was er nog één goeie mogelijkheid voor Jutgla, maar dat was het ongeveer." "Je mag ook niet vergeten dat Club Brugge een halfuur met een man minder gespeeld heeft. Ik begrijp dat er ontgoocheling is over de late 3-2, maar alles bij elkaar is Club goed weggekomen en heeft het zijn kansen gaaf gehouden."

Club Brugge heeft maximaal rendement gepuurd uit de kansen die het heeft gekregen

"De rode kaart van Onyedika was een rare fase. Blijkbaar trapte Spileers de bal ongelukkig tegen Belotti, net op het moment dat de scheidsrechter Onyedika geel gaf. Er ontstond wat commotie, de Italianen liepen al naar Spileers, en de scheidsrechter wou dat brandje gaan blussen en stak de kaart snel weg." "Maar - en dat gaf Hans Vanaken ook aan - zelfs al had je nog geen gele kaart of wist je dat niet, dan moet je nog niet op die manier gaan tackelen aan de zijlijn." "Dat was een tackle met grote gevolgen, ook voor de terugwedstrijd. Onyedika was toch een van de sterkhouders onder Nicky Hayen en hij is er volgende week dus niet bij."

De goal van Thiago was een hoogtepunt.

"Fiorentina heeft Club gedwongen zijn minste match onder Hayen te spelen"