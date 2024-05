Opdoffer voor Lidl-Trek: kopvrouw Gaia Realini geeft op in de Vuelta Femenina na haar val in rit 5

Het is wonden likken voor Gaia Realini. De Italiaanse kopvrouw van Lidl-Trek kwam gisteren lelijk ten val in een afdaling. Ze sprong nog op haar fiets, maar nu ondervindt ze toch te veel last om te starten. Zo verliest de Vuelta Femenina één van haar smaakmakers.

Het onheil gebeurde in de afdaling van de San Juan de la Pena. Plots lag Gaia Realini tegen de rotswanden, zichtbaar aangedaan van haar val.



De Italiaanse tastte naar haar elleboog en bleef even langs de kant zitten, maar vond toch nog de moed om op een nieuwe fiets te springen. Erg vlot ging dat toen al niet meer, ze reed behoedzaam naar beneden.



Vandaag kwam haar ploeg Lild-Trek dan met het jammerlijke bericht dat hun kopvrouw de Vuelta Femenina moet verlaten.



"Helaas zal Realini niet starten in de zesde etappe na haar valpartij van gisteren. Ze heeft last in haar borststreek en aan haar rechterelleboog. Daarnaast heeft ze ook een lichte hersenschudding. Ze zal naar het ziekenhuis gaan voor verder onderzoek."



Realini was bij de start één van de favorietes voor eindwinst in deze Vuelta Femenina. Na haar sterke ploegentijdrit met Lidl-Trek mocht ze de tweede etappe in de rode leiderstrui rijden.