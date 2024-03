Alleen maar verliezers in Gent-Charleroi: Gent mist top 6 op een haar, Charleroi toch niet gered

zo 17 maart 2024 21:20

KAA Gent einde 5 - 0 Charleroi 29' - Verv. Pieter Gerkens door Omri Gandelman 38' - Doelpunt - Matias Fernandez (1 - 0) 41' - Doelpunt - Omri Gandelman (2 - 0) 48' - Doelpunt - Omri Gandelman (3 - 0) 53' - Verv. Vetle Dragsnes door Zan Rogelj 53' - Verv. Etienne Camara door Adem Zorgane 53' - Verv. Daan Heymans door Youssuf Sylla 56' - Doelpunt - Omri Gandelman (4 - 0) 67' - Doelpunt - Omri Gandelman (5 - 0) 74' - Verv. Tarik Tissoudali door Noah Fadiga 74' - Verv. Jordan Torunarigha door Stefan Mitrovic 74' - Verv. Archie Brown door Franck Surdez 74' - Verv. Parfait Guiagon door Antoine Bernier 74' - Verv. Youssouph Badji door Nikola Štulic 78' - Geel - Jeremy Petris 83' - Geel - Jonas Bager Jupiler Pro League - speeldag 30 - 17/03/24 - 18:32 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 38' Matias Fernandez 38' Matias Fernandez 1 - 0 41' Omri Gandelman 41' Omri Gandelman 2 - 0 48' Omri Gandelman 48' Omri Gandelman 3 - 0 56' Omri Gandelman 56' Omri Gandelman 4 - 0 67' Omri Gandelman 67' Omri Gandelman 5 - 0

AA Gent heeft even mogen dromen om alsnog de Champions' Play-offs te mogen spelen. Tot de gelijkmaker van Genk bij Westerlo stond Gent effectief in de top 6, maar Heynen dompelde de Buffalo's alsnog in rouw. Ook bij Charleroi hingen de gezichten na 90 minuten op onweer: door de late winst van OH Leuven is het toch veroordeeld om de Relegation Play-offs te spelen.

Gent - Charleroi in een notendop:

Sleutelmoment: Nadat Gent enkele minuten het spel tegen Charleroi moest ondergaan, klom het toch op voorsprong. Fernandez-Pardo knikte een voorzet van Kandouss tegen de touwen, goed voor zijn eerste voor Gent en vanaf toen ging de bal pas echt aan het rollen. Man van de wedstrijd: Omri Gandelman begon nog op de bank, maar na de blessure van Gerkens ontpopte hij zich tot onverwachte held van de avond. Met 4 (!) treffers loste hij in zijn eentje het efficiëntieprobleem van Vanhaezebrouck op. Slot met emoties: Even veerde de KAA Gent Arena op wanneer het de voorsprong van Westerlo tegen Genk vernam, daardoor was Gent virtueel geplaatst voor de Champions' Play-offs. Maar het laaiend enthousiasme maakte heel snel plaats voor een muisstil stadion door de gelijkmaker van Genk. Ondertussen vernam Charleroi-coach Felice Mazzu dat hij met zijn ploeg naar de Relegation Play-offs moet. Opvallend: Voor het vierde jaar op rij moet Gent vrede nemen met de Europe Play-offs. Een andere statistiek veegt het wel van de tabellen: voor het eerst in 3 jaar wint het nog eens thuis van Charleroi.

Omri Gandelman stond niet in de basisploeg van KAA Gent en ontpopte zich toch tot de man van de wedstrijd. Pas omdat Gerkens op het halfuur nog te veel last ondervond van een harde hoekschop die hij verkeerd op zijn hoofd kreeg in de openingsminuten, kwam de Israëliër het veld op.

En tien minuten later tekende hij al present door optimaal te profiteren van de ruimte die Charleroi liet en zette hij de deugddoende 2-0 op het scorebord. Een tweede doelpunt op korte tijd, want net ervoor knikte de jonge Fernandez-Pardo zijn eerste treffer voor de Buffalo's tegen de touwen. En dat was welgekomen, want na een dominant begin, kreeg Gent het toch moeilijk met Charleroi en dankte het tot drie keer toe doelman Roef. Eerst op een zondagsschot van Heymans, dan van dichtbij op Ilaimaharitra en ten slotte op een volley van Badji. Al bij al was de 2-0-voorsprong bij de rust dus nog gevleid.

Gandelshow en slot vol emotie

Maar in de tweede helft stoomden Gent en Gandelman gewoon door. Al vroeg bedankte hij Tissoudali voor een listig passje binnendoor: 3-0.

Hoe meer doelpunten er vielen, hoe makkelijker het voetballen ging bij Gent. En almaar werden de combinaties mooier en de aanvallen scherper.

De hattrick van Gandelman werd compleet na zo'n aanval waarbij Fernandez-Pardo op zijn Lukakus de bal aan Gandelman liet voor de 4-0. En halfweg de tweede helft deed de Israëliër opnieuw wat hij al de hele avond deed: scoren.

Kandouss deed nog een ultieme poging voor de 6-0, maar zijn kanonschot werd vanonder de lat weggehaald door Koffi.

En dan ging de Gentse wervelwind gaan liggen. Fans hielden hun smartphone in aanslag om de tussenstanden op andere velden te volgen. Zo veerde de hele KAA Gent Arena op wanneer het de voorsprong van Westerlo vernam tegen Genk, wat betekende dat Gent virtueel alsnog in de Champions' Play-offs zou halen. Maar die vreugde was van korte duur toen de gelijkmaker van Genk binnensijpelde.

Beide ploegen eindigden uiteindelijk de wedstrijd ontgoocheld, want ook Charleroi vernam dat OH Leuven in extremis ging winnen van KV Mechelen, waardoor het de Relegation Play-offs moet aanvatten.

Charleroi-trainer Felice Mazzu: "Ontgoocheling en woede"

De dreun was hard voor Charleroi-trainer Felice Mazzu en dat uitte hij ook achteraf in zijn interview: "Ik heb er geen woorden voor. Ontgoocheling en woede overheersen." "We speelden een halfuur goed en verdienden om te scoren, maar alles zakte in na hun eerste doelpunt, zowel mentaal, als organisatorisch." "Vanaf dan was het hopen op een voor ons gunstig resultaat in OHL - KV Mechelen. In het absolute slot scoort Leuven nog en dan is dat het verhaal in de lijn van ons seizoen waarin het niet meezit." "Het slechte scenario is voor ons geschreven. Nu moeten we mentaal wat ademhalen om zo de play-downs zo goed mogelijk aan te vatten. Ik geloof in deze ploeg en geloof zeker in het behoud."

Gent-middenvelder Omri Gandelman: "Grote dag voor mij"

Ondanks de grote overwinning van Gent, toch veel bedrukte gezichten achteraf. Behalve bij Omri Gandelman, die zijn glimlach niet de baas kon: "Ik was al blij met een hattrick, maar vier keer..." "De coach besloot dat ik niet zou spelen, ondanks dat ik me toch klaar voelde voor de wedstrijd. Ik wachtte op het moment dat ik kon invallen, want ik had er zin in." "Ik ben blij dat ik voor het eerst in mijn carrière vier keer kan scoren. Dat is nog nooit gebeurd. Wel ooit eens 2 keer, maar vier keer." "Wel is het jammer dat we niet naar PO 1 gaan. Daarom zijn we toch ontgoocheld. Maar voor mij was het wel een grote dag vandaag."