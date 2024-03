OVERZICHT: Wat is de bonus van Union op Anderlecht? En hoe zien de andere play-offs er nu uit?

Union start als topfavoriet aan de race om de titel. In de Champions' Play-offs begint de leider na de halvering van de punten nog altijd met 3 stuks voorsprong op Anderlecht. Anderlecht heeft een sterretje achter zijn totaal. Een sterretje betekent dat een ploeg in de afronding een half punt te veel kreeg.

Hoe zit het met de verdeling van de Europese tickets?



De landskampioen is rechtstreeks geplaatst voor de vernieuwde en uitgebreide groepsfase van de Champions League, de vicekampioen komt terecht in de derde en tevens voorlaatste kwalificatieronde.

De nummer drie komt terecht in de tweede voorronde van de Europa League, de nummer vier neemt het in een enkel duel in eigen huis op tegen de winnaar van de Europe Play-off.



Indien de winnaar van de Beker van België (Union of Antwerp) in de top vier eindigt, maakt de vijfde van de Champions' Play-off zich op voor die Europese barragematch, die goed is voor een stek in de tweede voorronde van de Conference League.