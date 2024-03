Tienkoppig Union geeft gouden driepunter nog uit handen tegen Antwerp na discutabele gelijkmaker

zo 17 maart 2024 17:58

Antwerp einde 1 - 1 Union 48' - Geel - Koki Machida 53' - Geel - Jelle Bataille 60' - Geel - Cameron Puertas 64' - Verv. Dennis Eckert Ayensa door Lazare Amani 67' - Geel - Zeno Van Den Bosch 73' - Geel 2 - Koki Machida 76' - Verv. Mathias Rasmussen door Charles Vanhoutte 77' - Geel - Christian Burgess 83' - Geel - Chidera Ejuke 84' - Doelpunt - Gustaf Nilsson (0 - 1) 89' - Verv. Alhassan Yusuf door Eliot Matazo 89' - Verv. Owen Wijndal door Soumaïla Coulibaly 89' - Verv. Michel Ange Balikwisha door Gyrano Kerk 90' - Verv. Jurgen Ekkelenkamp door Mahamadou Doumbia 90+2' - Doelpunt - Gyrano Kerk (1 - 1) 90+8' - Geel - Gustaf Nilsson Jupiler Pro League - speeldag 30 - 17/03/24 - 16:01 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 84' Gustaf Nilsson 0 - 1 Gustaf Nilsson 84' 90+2' Gyrano Kerk 90+2' Gyrano Kerk 1 - 1

Een gouden driepunter veranderde in een frustrerend gelijkspel. Leider Union heeft dé kans laten liggen om net voor de play-offs nog stevig uit te lopen op Anderlecht én Club Brugge. In een potige topper leek Nilsson de Brusselaars - met 10 na rood voor Machida - de zege te bezorgen. Alleen strafte Kerk op discutabele wijze in minuut 92 nog een flater van Moris af.

Antwerp - Union in een notendop

Sleutelmoment: Union steekt een hand uit naar een razend belangrijke zege, maar in de toegevoegde tijd blundert Moris. Kerk kan de bal in een leeg doel lopen en sleept voor Antwerp een puntje uit de brand. Man van de Match: Na een akkefietje met Butez werd Gustaf Nilsson voortdurend uitgejouwd en weggehoond door de Antwerpse fans, maar de Zweed haalde zijn gram door een hoekschop piekfijn in te koppen. Opvallend: Cameron Puertas is zonder enige twijfel de koning van de assists in de Jupiler Pro League. Met zestien stuks heeft de Zwitser er dubbel zoveel als de nummer twee in dat klassement, Anders Dreyer.

Stevig voorspel voor de rust

Door de nederlagen van Anderlecht en Club Brugge kreeg deze topper nog wat meer belang. Antwerp mét de herstelde Janssen en Union zonder de geschorste Amoura konden immers puntenwinst boeken op drie rechtstreekse concurrenten. En dat vlak voor de play-offs. De bekerfinalisten gaven ons al een fijn en bitter voorsmaakje op die play-offs. De gensters vlogen in het rond bij elk duel en niemand wilde de ander ook maar een duimbreed toegeven. Union metselde een stevig blok waar Antwerp heel moeizaam doorheen probeerde te raken. Het resultaat was veel middenveldspel met potige overtredingen, hier en daar gekruid met een potje komedie. In een betere periode had Antwerp kansjes via Bataille en Balikwisha, maar de Great Old moest tegen het einde van de eerste helft opletten voor Eckert Ayensa. Die mikte eerst nipt voorlangs en een minuutje later pal op Butez.

Union laat zege nog schieten

De tweede helft bood aanvankelijk meer van hetzelfde. Antwerp, waar Ondrejka in de plaats van Janssen was gekomen, eiste het eerste kwartier op. Niemand begreep echter een slimme steekbal van Balikwisha en Bataille drukte wat paniekerig af toen de bal voor zijn voeten viel. Union herstelde zich en versierde op de tegenaanval een paar zuivere kansen. Nilsson knalde half struikelend op de brede borst van Butez, terwijl Lapoussin na een lekkere grote brug dan weer te slap afwerkte. Ondertussen was Bataille al ontsnapt aan rood na een kamikaze-tackle op Machida. Diezelfde Machida mocht wél gaan douchen toen hij zijn tweede gele kaart kreeg. Het mannetje minder leek de bezoekers niet te deren. Nilsson schudde Alderweireld af en buffelde een hoekschop van Puertas aan de eerste paal binnen. Een gouden driepunter lag voor het grijpen, maar Union en vooral Moris lieten de zege nog door hun vingers glippen. De doelman kwam onoordeelkundig uit, waarna Kerk de bal in doel mocht lopen. De invaller leek daarbij onbewust handspel te begaan, maar de VAR zag er geen graten in. Met de 1-1 blijven zowel leider Union als Antwerp een beetje ter plaatse trappelen. De potige wedstrijd gaf wel genoeg voer om over na te praten. Vermoedelijk zal de vijandigheid tussen beide ploegen nog wel doorleven in de dubbele onderlinge confrontatie in de play-offs én in de bekerfinale.

Nilsson: "Vervelend, maar het is wat het is"

Zeno Van Den Bosch kon leven met een gelijkspel. "Ik denk dat beide ploegen echt wilden winnen, en dat zag je ook. Het is de wedstrijd geworden die de mensen hadden gehoopt. We wilden zelf de drie punten, maar als je in de 85e minuut achterkomt en nog gelijkmaakt, mogen we al bij al tevreden zijn. In de play-offs bekijken we het wedstrijd per wedstrijd. De titel wordt lastig, maar in voetbal kan alles", besloot de jonge verdediger van Antwerp. Voor Gustaf Nilsson viel de puntendeling net iets moeilijker. "Het was blijkbaar handspel bij hun goal. Dan begrijp ik niet dat ze die niet afkeuren. Dat is vervelend, maar het is wat het is. Dat ik geen vrienden maakte bij het thuispubliek? Dat is voetbal. Soms vinden ze je leuk, andere keren net wat minder", lachte de aanvaller van Union. "Er komen nu tien finales en de bekerfinale aan. We moeten dus hard werken en zorgen dat we er samen staan."

