Badmintonster Man-Kei To eerste Belg met ticket voor Paralympische Spelen

G-badmintonspeelster Man-Kei To is de eerste Belgische atleet die zeker is van een selectie voor de Paralympische Spelen in Parijs. Deze zomer zal ze deelnemen aan het enkelspel in de klasse WH1. De 37-jarige uit Ninove werd vorig jaar nog Europees kampioene en won in februari brons op het WK.

G-badminton werd in Tokio 2020 voor het eerst opgenomen in het programma van de Paralympische Spelen. Ook in Parijs staat de sport op de lijst, en Man-Kei To zal ons land er dus vertegenwoordigen.

De Belgische heeft medaillekansen in Parijs. Man-Kei To werd vorig jaar nog Europees kampioene en won eind februari brons op het WK.

Ze sloot de kwalificatieperiode voor de Spelen af op de tweede plaats in de klasse WH1, waar atleten in een rolstoel met zware beperking deelnemen.

Olek Kazimirowski, Managing Director van het BPC en delegatieleider voor de Paralympische Spelen, spreekt van een nieuwe mijlpaal. "Deze eerste selectie is uiteraard een belangrijke stap richting de Paralympische Spelen in Parijs. Hiermee begint de samenstelling van het team dat ons land deze zomer in de Franse hoofdstad zal vertegenwoordigen."

De G-badmintoncompetities gaan dit jaar door in Parijs van donderdag 29 augustus tot en met maandag 2 september in de Arena Porte de la Chapelle. In de komende weken zal het BPC nog meer selecties bekendmaken