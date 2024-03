Opluchting bij Genk: kapitein Heynen zorgt alsnog voor plek in top 6 door gelijkspel in Westerlo

Het zit erop in Westerlo. Even steeg de spanning in het klassement door de openingstreffer van de Kemphanen, maar door de gelijkmaker van Heynen trok Genk snel de scheve situatie recht. Een zucht van opluchting bij beide ploegen, want ze hebben hun doel gehaald. Genk mag zich mengen in de titelstrijd terwijl Westerlo niet langer hoeft te vrezen voor de degradatie.