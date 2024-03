Elleboog Odoi en "absurde" penalty zorgen voor Genkse onvrede: "Zal maar geloven dat het per ongeluk was zeker?"

Opnieuw een topper met discussie. Club Brugge trok de zege in Genk over de streep met twee goals waar iets over te zeggen valt. Eerst was een "onbewuste" elleboog van Odoi voer voor onvrede, nadien een lichte penalty. "Het is eigenlijk erg dat ik er nog nauwelijks boos over ben", aldus Genk-trainer Wouter Vrancken.