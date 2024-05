Ultras van Standard beloven: "Er komen nog acties, maar de wedstrijden kunnen plaatsvinden"

De donkere wolken boven Sclessin veroorzaakten vrijdag een opstand bij de aanhang van Standard. De wedstrijd tegen Westerlo kon niet worden gespeeld en er was ook vrees voor de resterende matchen in de Europe Play-offs. De Ultras van Standard zullen hun protestacties niet laten uitdoven, maar zullen tijdig aan de handrem trekken.

Door de benarde situatie met eigenaar 777 Partners bereikten de supporters van Standard vrijdag hun kookpunt.

Tegen Westerlo kon er niet gevoetbald worden en ook bij de resterende matchen tegen KAA Gent en thuis tegen KV Mechelen werden vraagtekens geplaatst.

Bij 3 opeenvolgende forfaitnederlagen zou Standard kunnen zakken naar de Challenger Pro League, maar de Ultras van Standard beloven in een communiqué dat ze die grens niet zullen overschrijden.

"Er zullen nog acties volgen tot het einde van het seizoen", schrijven de Ultras Inferno 1996, "maar het is duidelijk dat de komende matchen kunnen worden gespeeld."

"We zijn er niet trots op dat we een wedstrijd moesten boycotten, maar we deden wat we moesten doen. We moeten een einde maken aan het tijdperk van 777, de club moet zo snel mogelijk worden verkocht", benadrukken ze nog.