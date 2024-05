Thibaut Courtois bouwt een muur en verscherpt concurrentie voor Champions League-finale: "Ben misschien beter dan ooit"

Ook in zijn derde competitiematch sinds zijn maandenlange afwezigheid heeft Thibaut Courtois geen doelpunt geslikt. De keeper van Real Madrid werd meermaals onder vuur genomen tegen Alaves, maar gaf geen krimp. De kampioen won overigens met forfaitcijfers.

Speelt Thibaut Courtois op 1 juni de finale van de Champions League? Coach Carlo Ancelotti duwt het dilemma nog even voor zich uit, maar onze landgenoot maakt het zijn coach lastig.

Courtois mocht voor de derde competitiematch op een rij postvatten tussen de palen en stelde opnieuw niet teleur.



Al in de tweede minuut verhinderde hij het openingsdoelpunt van Alaves, tot drie keer toe zelfs.

Ook in de tweede helft was Courtois uitermate betrouwbaar. Hij zit nu aan 3 clean sheets in evenveel wedstrijden.

Real Madrid, dat zijn kampioenentrofee aan zijn aanhang presenteerde, was zelf wél trefzeker. Het klokte af op 5-0.

"We spelen op een hoog niveau", reageerde Courtois. "We moeten in een goeie vorm naar de finale op Wembley trekken."

De doelman geeft zelf het goeie voorbeeld. "Ik begrijp dat sommige mensen twijfelden, maar ik voel me goed. Ik ben misschien beter dan ooit tevoren. Ik had zo'n match als vandaag nodig."