Club-coach Ronny Deila blijft strijdvaardig: "Als ik niet de juiste man was, zou ik hier nu niet meer zitten"

"We moeten nu gewoon eerlijk zijn met onszelf: de resultaten waren niet goed genoeg. Maar dat is mijn verantwoordelijkheid, die draag ik volledig."

"De teleurstelling was groot, ik ben het beu om dat altijd te moeten herhalen", opende Ronny Deila vrijdag zijn persbabbel zichtbaar gefrustreerd. "We hadden tegen Union grip op de partij, maar we slikken opnieuw twee 'easy goals'."

Er hangen dezer dagen donkere wolken boven Jan Breydel. Het optimisme van in januari is op enkele weken tijd helemaal omgeslagen na competitienederlagen tegen concurrenten Antwerp en Anderlecht en de pijnlijke bekeruitschakeling woensdag tegen Union.

Het gaat niet alleen over geluk en pech. Het gaat ook over kwaliteit. Maar iedereen bij ons kan een goal maken.

Het gaat niet alleen over geluk en pech. Het gaat ook over kwaliteit. Maar iedereen bij ons kan een goal maken.

Waar ontbreekt het Club de laatste weken aan? "Het gaat niet alleen over geluk en pech. Het gaat ook over kwaliteit. Maar iedereen bij ons kan een goal maken. Het gaat vooral over details, zowel op training als in de match. Daar moeten we op focussen."



"De wil is er, iedereen wil vechten, maar we moeten ons zelfvertrouwen hoog houden. Er is dit seizoen nog veel om voor te spelen. We staan derde in de competitie en zijn nog actief in Europa."



"Maar het is heel belangrijk dat we ook volgend jaar Europees spelen, daar moeten we alles aan doen. Ja, de uitschakeling woensdag was een klap, maar nu moeten we terugslaan."