Succes komt met een prijs: het moordende programma van stoomtrein Union tot en met de play-offs

vr 1 maart 2024 15:00

Het zijn drukke weken voor Union. Door de successen in de Conference League en Croky Cup speelt de club sinds de herstart van de competitie in januari al telkens twee matchen per week. Mochten ze erin slagen om Europees te blijven doorstoten, trekt het moordende schema zich ook in de play-offs nog door.

Programma Union 02/03 OH Leuven Union JPL 07/03 Union Fenerbahçe Conference League 10/03 Union Gent JPL 14/03 Fenerbahçe Union Conference League 17/03 Antwerp Union JPL

Actief op 3 fronten

Eat, sleep, matchday, repeat. Het is het motto van Union sinds het Belgische voetbal zich eind januari weer op gang heeft getrokken. De club uit Brussel was door zijn sterke eerste seizoenshelft nog op 3 fronten actief en dat bracht de nodige belasting met zich mee. In het weekend stond de Jupiler Pro League op het programma, doorheen de week moesten ze vol aan de bak in de Beker van België of de Conference League. De spelers kregen 2 tot 3 dagen rust tussen elke wedstrijd, 1 keer hadden ze geluk met 4 dagen. Toch slaagde Union erin om zijn loodzwaar programma met verve af te werken. In de competitie werd de voorsprong van de leider alleen maar groter, in de Croky Cup werden Anderlecht en Club Brugge uitgeschakeld en Europees moest de Duitse subtopper Eintracht Frankfurt het onderspit delven. Opvallend bij die laatste prestaties was de veerkracht die de spelersgroep toonde. Tegen Frankfurt werd een 0-2-achterstand opgehaald, Club Brugge zag een 2-1-bonus uit de heenmatch verloren gaan. Er groeit een aura van onoverwinnelijkheid.

Eindsprint richting play-offs

Dat aura kan de komende weken aan kracht winnen, maar ook verliezen. In de laatste rechte lijn richting de play-offs blijft Union elke midweek actief en wachten er ook in de competitie nog enkele topaffiches. Een dubbele confrontatie met het Fenerbahçe van Michy Batshuayi wordt gesplitst door een bezoek van Gent, de reguliere competitie wordt afgesloten met een voorproefje van de bekerfinale op de Bosuil. Zo hebben de Unionisten sinds de heropstart in januari steeds 2 wedstrijden per week gespeeld tot aan de interlandbreak. Het is de laatste rustperiode die de pletwals dit seizoen krijgt.

Hoe verteren sterkhouders Puertas en Amoura de loodzware weken bij Union?

Europees tijdens de play-offs?