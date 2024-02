Union toont veerkracht na valse start door dubbele achterstand recht te trekken tegen Frankfurt

En nog was het niet gedaan met klungelen, Burgess verkeek zich compleet op een botsende bal. Een sterke reflex van Lindner was nodig om de 1-2 op het bord te houden bij de rust.

Union was niet wakker, een nieuwe waarschuwing van Kalajdzic eindigde in de handen van Lindner, die de licht geblesseerde Moris verving.

In de tweede helft toonde Union een ander gelaat.



De Brusselaars begonnen verschroeiend, Nilsson kopte een geweldige vrije trap van Puertas onbegrijpelijk over. Even later deed de Zweed het wel goed, maar zijn spectaculaire omhaal was geen probleem voor doelman Trapp.

Gelukkig voor de boomlange spits is driemaal scheepsrecht.

Rasmussen schepte een listig balletje over de verdediging van Frankfurt, Trapp kwam onnodig wild uit zijn doel. Nilsson kon gebruik maken van zijn erg lange been om de bal langs de doelman heen te tikken, Union kreeg dan toch de verdiende gelijkmaker.

Union leek klaar om erop en erover te gaan, maar dan liep het even fout voor Vanhoutte. De middenvelder had al geel en beging ongelukkig hands om een tegenaanval in de kiem te smoren. Een streng tweede geel was zijn deel, Union moest de wedstrijd met 10 uitspelen.



Dat lukte zonder problemen, Frankfurt was niet bij machte om nog een echte kans te versieren.

Zo ligt alles nog open voor de terugwedstrijd in Duitsland volgende week. Een Union op niveau kan dit Frankfurt zeker aan, al zal het dan wel scherper moeten zijn dan in de eerste helft. En zal het een oplossing moeten vinden voor de afwezigheid van Vanhoutte.