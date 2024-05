Snotterende Cian Uijtdebroeks relativeert tijdsverlies: "Als dit mijn slechte dag is, dan ben ik tevreden"

di 14 mei 2024 17:47

Cian Uijtdebroeks heeft de eerste klautertocht na de rustdag niet zonder schade afgesloten. De witte trui gaf niet de beste indruk op de Bocca della Selva en moest in de slotfase de kopstukken laten rijden. Hij verloor 13 tellen op Tadej Pogacar en co., maar blijft in het wit. "Het is geen drama", reageerde hij.

Gehoest bij de start vanmiddag liet al uitschijnen dat ook Cian Uijtdebroeks niet ontsnapt aan de ziektekiemen die meerijden in het peloton in Italië. Op de slotklim vandaag was de beste jongere dan ook niet de meest frisse klassementsman van het gezelschap. Vooral Bahrain-Victorious zette onze landgenoot onder druk in dienst van Antonio Tiberi, een concurrent voor het wit. "Ja, ze hebben het me lastig gemaakt", vertelde Uijtdebroeks na de podiumceremonie met het nodige gesnotter. "Misschien zat ik zelf ook iets te ver halfweg de klim, maar ik heb alles gegeven tot de finish." Tiberi heeft als nummer 6 de kloof op nummer 5 Uijtdebroeks verkleind van 21 naar 12 seconden. "Ach, in het hooggebergte zullen de verschillen nog groter zijn." "Hopelijk blijf ik gezond", duidde hij zelf een kwetsbaar puntje aan. "Mijn benen waren oké, maar ik had wat last van keelpijn." "Als dit mijn slechte dag is, dan ben ik tevreden. Het is geen drama met alles wat nog in het verschiet ligt."

Je hebt altijd mindere momenten en als vandaag die dag was, dan valt het goed mee. Cian Uijtdebroeks

"Het is geen megadrama", vulde Uijtdebroeks nog eens aan bij onze Renaat Schotte. "Het is niet zo dat ik heel veel tijd verlies." "Ik voelde me misschien niet 100 procent vandaag qua gezondheid. Het is een beetje algemeen in het peloton." Wat is de diagnose? "Daar hoeven we niet te veel over te zeggen", gniffelde een nog altijd goedlachse Uijtdebroeks. "Iedereen zit te hoesten en te snotteren." "Ik heb misschien een beetje last van mijn luchtwegen, maar dat hoeft geen groot probleem te zijn." "In een grote ronde maakt iedereen dat mee. Je hebt altijd mindere momenten en als vandaag die dag was, dan valt het goed mee."