Vluchter Valentin Paret-Peintre volgt voorbeeld van zijn broer in de Giro, Cian Uijtdebroeks verliest tiental seconden

di 14 mei 2024 17:04

Giro d'Italia Wegwedstrijd 142 km 13:20 Pompei - 17:12 Bocca della Selva Valentin Paret-Peintre einde 0 20 40 60 80 100 120 142

Het voortreffelijke seizoen van Decathlon-AG2R heeft ook in de Giro weerklank gekregen: Valentin Paret-Peintre heeft de eerste etappe van de tweede week gewonnen. De flinterdunne 23-jarige Franse klimmer was de beste van de kopgroep op de Bocca della Selva, zijn eerste zege bij de profs. Vorig jaar won zijn oudere broer Aurélien een rit in Italië. Cian Uijtdebroeks verloor in de slotkilometer het contact met de favorietengroep.



De 10e rit van de Giro in een notendop winnaar van de dag Valentin Paret-Peintre bekroont zijn topvorm met een eerste profzege, meteen een bijzonder mooie in een rit in de Giro. Hij troefde zijn ervaren landgenoot Bardet af en overvleugelde aanvaller Tratnik in het slot van de Bocca della Selva. verliezer van de dag Geen pleister op de wonde voor Visma-Lease a Bike met Jan Tratnik en geen trilogie van ritzeges in de grote rondes voor Romain Bardet. Zij moesten hun meerdere erkennen in Paret-Peintre vandaag. opvallend Na zijn 5 jaar oudere broer Aurélien vorig jaar doet Valentin op zijn 23e het kunstje vandaag over. De Paret-Peintres winnen zo 2 jaar op een rij een Giro-bergrit. beweging in het klassement Cian Uijtdebroeks had het lastig in de laatste meters en verloor 13 seconden op het eerste deel van de favorietengroep. Onze landgenoot blijft wel in de witte trui en op 5 in het klassement staan. morgen Het woord is weer aan de sprinters in de 11e etappe. De glooiende eerste 100 kilometer nodigen aanvallers nog wel uit, maar helft 2 van de rit is zo goed als vlak. Een kans die de snelle mannen niet aan zich mogen laten voorbijgaan.

Kopgroep vol sterke mannen komt pas laat tot stand

Een wenkende kans voor sterk klimmende vluchters daags na de rustdag, maar niet meteen met een ideale aanloop. De eerste 60 kilometer waren grotendeels vlak en dus een loterij om in de goede vlucht te zitten. Alles bleef daarin op een zakdoek, waardoor een stevig bergje halfweg de springplank voor een sterke ontsnapping vormde. Romain Bardet, de broertjes Aurélien Paret-Peintre & Valentin Paret-Peintre, Juan Pedro López, Mauri Vansevenant... Aan sterk klimmende types geen gebrek in de groep van 27. Op de hellinkjes onderweg moest al een handvol overboord, onder wie bijzonder vroeg Julian Alaphilippe. Ook vandaag vond de Fransman zjn beste benen niet. In het peloton vond UAE het welletjes. De ploegmaats van roze trui Tadej Pogacar hielden ostentatief in en gaven de vluchters hun zegen.

Frans duo regelt de vlucht, Paret-Peintre maakt het af

Voor de slotklim van 18 kilometer wilde Jan Tratnik nog anticiperen uit de groep aanvallers. Hij begon met een minuutje voorsprong aan de Bocca della Selva en leek even de baaldag van Visma-Lease a Bike door te spoelen met een ritzege. Alleen bleken Valentin Paret-Peintre en Romain Bardet toch net wat te sterk in de laatste 6 zware kilometers. Het Franse duo, dat ook al sluw wegsloop uit de grote vluchtersgroep, overvleugelde de Sloveense solist nog. Dat deed Paret-Peintre als eerste en hij zou zijn landgenoot Bardet niet meer terug zien. In geen tijd had het 23-jarige lichtgewicht een groot gat geslagen richting zijn eerste profzege. Spetteren tussen de favorieten deed het niet meer op Bocca della Selva. Al had Cian Uijtdebroeks het wel knap lastig en verloor hij in zijn witte trui 13 seconden op de mannen voor hem uit in het klassement. En Pogacar? Die hield zich zowaar koest en beperkte zich tot volgen. Op prikken van Tiberi en O'Connor in de laatste meters was de roze trui wel alert mee.

Paret-Peintre: "Keek als jonkie op naar Bardet en nu win ik van hem"

Dagwinnaar Valentin Paret-Peintre kon niet anders dan glunderen na zijn eerste profzege. "Ik kan echt niet beschrijven wat ik voel. Het is zo geweldig. Ik mikte op een goed resultaat in een rit en nu win ik een etappe in een grote ronde, meteen ook mijn eerste zege als prof." "Het duel met Romain Bardet? Ik keek als jonkie op naar hem toen hij op het podium eindigde van de Tour. Nu kon ik tegen hem kampen en win ik", sprak hij zijn ongeloof uit. Jan Tratnik (3e): "Ik moest anticiperen door de veel betere klimmers in de kopgroep. Het was een goeie move, vond ik. Het was beter voor me om aan te vallen. Ik ben blij met mijn poging, maar helaas is het niet gelukt." "Al mag ik tevreden zijn met mijn prestatie en dit geeft me vertrouwen voor de komende dagen. We blijven nog met z’n vijven over en we willen gewoon koersen."

Pogacar: "Weer een dag schrappen en eentje dichter bij Rome"

In spaarstand ging Tadej Pogacar door rit 10. Hij beperkte zich tot volgen op prikken van de andere klassementsmannen. "Het peloton deed een beetje gek bij de start, iedereen wilde mee in de vlucht. Het duurde erg lang voor er een kopgroep ontstond." "Iedereen was tevreden, maar dan reed Bahrain op de slotklim. Dat ging snel. Of ik Romain Bardet een bedreiging vond? Dat wordt hij als je hem 10 minuten geeft, maar we wisten hoeveel tijd we konden toestaan. Alles was in orde voor ons. We kunnen weer een dag schrappen en we staan weer een dag dichter bij Rome.”

Uitslag Rit 10 rit

algemeen naam resultaat ploeg 1 Valentin Paret-Peintre 3:43:50 Decathlon - AG2R - La Mondiale Team DAT 2 Romain Bardet +29 Team dsm-firmenich - PostNL DFP 3 Jan Tratnik +1:01 Team Visma - Lease a Bike TVL 4 Andrea Bagioli +1:18 Lidl - Trek LTK 5 Aurélien Paret-Peintre +1:25 Decathlon - AG2R - La Mondiale Team DAT 6 Simon Geschke +1:25 Cofidis COF 7 Filippo Zana +1:25 Team Jayco - AlUla JAY 8 Domenico Pozzovivo +1:25 VF Group - Bardiani - CSF - Faizanè VBF 9 Nicola Conci +1:41 Alpecin - Deceuninck ADC 10 Esteban Chaves +1:56 EF Education - EasyPost EFE meer tonen naam resultaat ploeg 1 Tadej Pogacar 36:46:08 UAE Team Emirates UAD 2 Daniel Martínez +2:40 BORA - hansgrohe BOH 3 Geraint Thomas +2:58 INEOS Grenadiers IGD 4 Ben O'Connor +3:39 Decathlon - AG2R - La Mondiale Team DAT 5 Cian Uijtdebroeks +4:15 Team Visma - Lease a Bike TVL 6 Antonio Tiberi +4:27 Bahrain Victorious TBV 7 Romain Bardet +4:57 Team dsm-firmenich - PostNL DFP 8 Lorenzo Fortunato +5:19 Astana - Qazaqstan Team AST 9 Filippo Zana +5:23 Team Jayco - AlUla JAY 10 Einer Rubio +5:28 Movistar Team MOV meer tonen