Sappige Mauri Vansevenant over gebrek aan tijdsbesef in de Giro: "Wacht eens: welke dag zijn we vandaag?"

Voor een spontane babbel ben je bij Mauri Vansevenant aan het goeie adres. De West-Vlaming zat vandaag in de kopgroep, maar speelde niet mee voor ritwinst. Onze Renaat Schotte wilde weten wanneer Vansevenant voor zichzelf een volgende kans ziet, maar daar moest de klimmer van Soudal-Quick Step toch even over nadenken.

Wanneer kan Mauri Vansevenant zich nog eens storten in een offensief? "Euh", antwoordde de klimmer van Soudal-Quick Step aarzelend bij onze Renaat Schotte.

"Ik denk dat we morgen zullen sprinten en dan is het ... Wacht eens: welke dag zijn we vandaag? Maandag was het rustdag, dinsdag ... Donderdag wacht een nieuwe kans!"

In een grote ronde verlies je door de opeenstapeling van ritten en inspanningen gemakkelijk het tijdsbesef.

"Ja, je neemt dag per dag", aldus een dollende Vansevenant. "Waar ik ben? Ergens in Italië. Dat hier geen bereik is en er niet gebeld kan worden? Dan zit je op je gemak, hé."