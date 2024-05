Titelverdediger Medvedev verlaat Rome na kleine tennisles van Amerikaan Tommy Paul

Daniil Medvedev zal zichzelf niet opvolgen als winnaar van het ATP-toernooi in Rome. Op het gravel van de Italiaanse hoofdstad ging de Rus verrassend onderuit in de 1/8e finales tegen Tommy Paul. De Amerikaan klopte de nummer 4 in de wereld in twee (korte) sets: 6-1, 6-4.