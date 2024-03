Eregast Courtois geeft aftrap bij Genk: "Als ik ergens buiten Madrid mijn carrière afsluit, is het hier"

Oude liefde roest niet. Thibaut Courtois is de eregast van Racing Genk voor de topper tegen Club Brugge. De kampioenenmaker van de Limburgers gaf de aftrap en beantwoordde ook vragen van de fans. Die gingen vooral over de toekomstplannen (exclusief Rode Duivels) van Courtois.

12 jaar bij de club, 45 matchen voor de A-ploeg en vooral de kampioenenmaker van 2011.



Thibaut Courtois is een gevierde doelman in het (internationale) voetbal, maar met zijn eerste liefde Racing Genk is de band toch nog net iets specialer.

Het jeugdproduct was de eregast voor de topper tegen Club Brugge en gaf zondagmiddag onder luid applaus de afrap samen met zoontje Nicolas.



Eerder had Courtois uitgebreid de tijd genomen om vragen van fans te beantwoorden. Dat er geen enkele over de Rode Duivels ging, was wellicht geen toeval. Maar andere onderwerpen - zoals zijn eigen toekomst - kwamen wel aan bod.