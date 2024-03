Een-tweetje tussen Kayembe (Genk) en Madsen (Westerlo) doet Gunther Schepens koken: "Dat is erover"

Een beeld dat je nog niet zag, haalt het bloed vanonder de nagels bij Gunther Schepens. De adviseur van KAA Gent foeterde in Extra Time over het moment dat Madsen (Westerlo) zomaar de bal kreeg van Genk-verdediger Kayembe. Hij veinsde even een schot naar doel, om doelman Vandevoordt te plagen, maar gaf de bal simpel terug. "Dit is schandalig", reageert een verontwaardigde Schepens, die de hand wel in eigen boezem steekt.

"Kayembe en Madsen spreken eerst tegen elkaar over hun een-tweetje. Dat kan toch niet? Dat je niet meer voetbalt, oké. Maar dit is erover. Als hij gewoon naar doel trapt, rolt hij binnen."

Sterker nog: de twee tegenstanders keuvelen eerst over hun actie om doelman Vandevoordt even schrik aan te jagen.

"Als je één iemand moet schorsen, is het Madsen toch. De actie die hij doet, is schandalig. Madsen kan naar doel trappen, maar geeft de bal gewoon terug."

Het thema van de salonremise verdeelt de tafel.

"We moeten niet hypocriet doen, het is in het verleden nog gebeurd", haalt Jan Boskamp zijn schouders op. "Dit gaat de wereld rond. Ik kreeg telefoon uit Argentinië over wat er gebeurde", roept Joos hem een halt toe.

Zou Boskamp het zelf toelaten als coach? "Moeilijke vraag, want je bent zo toch veilig", zegt de Nederlander.

"Ik kan het wel ergens begrijpen dat het allemaal goed was geweest", pikt Gert Verheyen in. "Als je het aan de spelers een week geleden gevraagd zou hebben, zou het unaniem "we doen het niet" klinken. Toch gebeurde het."

Toch vond Filip Joos het absoluut niet kunnen. "Mocht ik scheidsrechter Visser zijn ... Ik zweer het je, ik laat spelen tot middernacht."

Het applaus in de kantine van Merelbeke deed vermoeden dat de analist medestanders had voor zijn voorstel.