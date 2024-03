Krijgt salonremise een staartje? Bondsparket viseert Westerlo: "Kunnen dit niet blauwblauw laten"

ma 18 maart 2024 15:33

Het einde van Westerlo - Racing Genk beroert de gemoederen. En de hele zaak lijkt ook nog een staartje te krijgen bij het bondsparket. Bondsprocureur Ebe Verhaegen kondigt aan dat er normaal een dossier geopend zal worden tegen Westerlo: "We kunnen dit niet blauwblauw laten", zegt hij.

Slim of een absolute aanfluiting van de fair play?



De meningen over de schijnvertoning in Westerlo - Racing Genk waren bijzonder verdeeld. Alleen leken beide ploegen toch weg te komen met de klucht.

Of niet? Volgens bondsprocureur Ebe Verhaegen is er namelijk de intentie om actie te ondernemen via het bondsparket. Meer bepaald tegen Westerlo. Want in tegenstelling tot Genk had de thuisploeg niks meer te verliezen. Alleen besloot het ook op een opzichtige manier niet meer voor de drie punten te spelen met een mannetje meer. "We kunnen dit niet zomaar blauwblauw laten", zegt Verhaegen in een korte reactie aan onze redactie. "Dit gaat in tegen verschillende artikels in het bondsreglement." Concreet verwijst Verhaegen naar artikel 3.11 (zie inzet hieronder).

Dat stelt dat clubs en leden zich aan de principes van loyaliteit, integriteit en sportieve geest moeten houden in het kader van de fair play. Het bondsparket heeft nu een termijn van zeven dagen om een dossier te starten tegen Westerlo. Straffen variëren van een boete tot - als het bondsparket écht een statement zou willen maken - een sportieve straf zoals puntenaftrek.