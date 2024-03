Anderlecht gaat met wrang gevoel de play-offs in: "Dit zullen we 2 weken met ons meedragen"

De inhaalrace van Anderlecht op Union is abrupt ten einde gekomen. De moeizame wedstrijd tegen KV Kortrijk leverde dan ook een symbolische eerste thuisnederlaag op. Een deuk in het verzamelde zelfvertrouwen van de afgelopen weken? Voor Anderlecht-coach Brian Riemer wel: "Het heeft mij geraakt."

"Het heeft mij geraakt en nu zullen we dit twee weken moeten meedragen", frustreerde hij zich na de match. "Maar goed, we - mezelf incluis - moeten het accepteren. We hebben nu 10 speeldagen om weer voluit te gaan."

Ook Augustinsson boog het hoofd: "In de play-offs moeten we veel beter presteren dan vanavond. We leverden een slechte prestatie af, verloren elk duel en te veel ballen. Zo mocht die eerste thuisnederlaag niet komen."



"Onze prestatie was op alle vlakken beneden alle peil", zag ook Riemer. "Heel teleurstellend. Het lag niet aan een specifieke speler an sich, maar ook ik moet de hand in eigen boezem steken. Ik heb de opstelling en tactiek gekozen. Het was een collectieve teleurstelling. We winnen samen, maar we verliezen ook samen."

Dat Anderlecht uitgerekend tegen zijn angstgegner verliest, een ploeg die zich onderaan het klassement bevindt en het minst aantal doelpunten heeft gescoord in de competitie is voor Riemer de druppel.

"Kortrijk had vandaag 0,5 expected goals ... Ik heb het ook tegen mijn spelers gezegd. We hebben vandaag niet van Kortrijk, maar van onszelf verloren. En dat zeg ik met het grootste respect."