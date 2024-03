Club Brugge ontslaat coach Ronny Deila, Nicky Hayen neemt tot eind van seizoen over

ma 18 maart 2024 10:00

Club Brugge zal de slotfase van het seizoen ingaan met een nieuwe coach. De nederlaag bij STVV op de laatste speeldag van de reguliere competitie was er voor het Brugse bestuur te veel aan. Club NXT-coach Nicky Hayen neemt over in afwachting van een nieuwe coach voor volgend seizoen.

Het lot van Ronny Deila hing al een tijdje aan een zijden draadje, maar het was STVV dat de schaar bovenhaalde en dat draadje definitief doorknipte.



Nochtans dacht de Noorse trainer enkele dagen eerder krediet gekocht te hebben door Club Brugge te kwalificeren voor de kwartfinales van de Conference League ten koste van Molde.



Maar dat volstond niet om het Brugse bestuur te overtuigen Deila nog wat langer de hand boven het hoofd te houden. Ze maken van de start van de play-offs en de interlandperiode gebruik om schoon schip te maken.

De voorbije weken zag Club te weinig het DNA van Club Brugge terug in het geleverde spel. Bestuur Club Brugge

Club Brugge plukte vorige zomer Deila weg bij Standard, maar de naam en faam die de Noor in Luik maakte, kon hij niet in Brugge waarmaken.



Club eindigde als 4e in de reguliere competitie op 19 punten van leider Union, de club waartegen het er ook uitging in de halve finales van de beker.



"Na tegenvallende resultaten én spelpeil werd beslist om de samenwerking met hoofdcoach Ronny Deila en assistenten Efrain Juarez en Kristof Aelbrecht stop te zetten", luidt de uitleg van het persbericht.



"De voorbije weken zag Club te weinig het DNA van Club Brugge terug in het geleverde spel. Het sportieve management is ervan overtuigd dat met de huidige kern betere resultaten mogelijk moeten zijn."



Deila haalde vorige week na het Europese succes nog minutenlang uit naar pers en bestuur. Omdat hij wist dat zijn verhaal afliep...



Club Brugge zoekt nu een nieuwe hoofdcoach om aan het volgende seizoen te beginnen. Nicky Hayen, hoofdcoach van Club NXT, neemt over met de steun van Michiel Jonckheere, hoofdcoach van de U18, en de overige huidige stafleden van de A-kern. (scrol omlaag voor meer)

trainers Club Brugge laatste seizoenen Philippe Clement 01/07/2019 - 02/01/2022 127 matchen Alfred Schreuder 03/01/2022 - 30/06/2022 21 Carl Hoefkens 01/07/2022 - 27/12/2022 27 Scott Parker 31/12/2022 - 08/03/2023 12 Rik De Mil 08/03/2023 - 30/06/2023 12 Ronny Deila 01/07/2023 - 18/03/2024 49 Nicky Hayen 18/03/2024 - ...

