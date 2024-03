CEO Bob Madou over ontslag van Ronny Deila bij Club: "Je voelde dat we niet genoeg oplossingen meer vonden"

ma 18 maart 2024 15:26

Club Brugge heeft van de interlandbreak gebruikgemaakt om Ronny Deila de laan uit te sturen. Depanneur Nicky Hayen moet de trein weer op de rails krijgen richting play-offs. CEO Bob Madou geeft bij Sporza tekst en uitleg bij het ontslag van Deila. "We moesten deze keuze maken", klinkt het.

Het ontslag van Ronny Deila was uiteraard geen grote verrassing meer. De toekomst van de Noor hing al even aan een zijden draadje, dat zondag werd doorgeknipt door STVV. "Laat het duidelijk zijn dat het geen leuke beslissing is om iemand te ontslaan", benadrukt Bob Madou. "Maar het is een keuze waarvan we vonden dat we

ze moesten maken, om twee redenen." "Ten eerste door de sportieve prestaties. Negentien punten achter staan op de 1e in de stand na de reguliere competitie is finaal onvoldoende. Daarnaast maakten we ons ook zorgen over het spelniveau en al zeker over de consistentie van dat niveau."

Je voelde dat we niet genoeg oplossingen meer vonden om te spelen zoals Club Brugge kan en wil spelen. Bob Madou

"Na gisteren hadden we het gevoel dat daar toch nog weinig evolutie in is. Daarom hebben we ervoor gekozen om te wisselen en de mensen intern de kans te geven om nieuwe energie te vinden." "Met de interlandbreak is er even de tijd om te proberen de play-offs zo goed mogelijk aan te vatten en misschien ook nog wel iets heel cools in Europa te doen." "Of een zege tegen STVV het vel van Deila nog had kunnen redden? Ik denk dat het op zich niet zoveel uitmaakt. We hebben de keuze nu gemaakt na de reguliere competitie." "Uiteraard was de match tegen STVV gisteren zeer ontgoochelend, zeker omdat we goed gestart waren. Maar je voelde dat we niet genoeg oplossingen meer vonden om te spelen zoals Club Brugge kan en wil spelen."

Ronny Deila

Focus en energie

De trainer ontslaan is altijd de meest voor de hand liggende optie. "Maar wanneer het niet goed gaat, denk ik dat iedereen eens moet nadenken. Dat geldt voor de club, voor de trainer, maar ook voor de spelers", zegt Bob Madou "We zijn wel overtuigd dat deze groep beter en meer “à la Club” kan voetballen dan we de afgelopen tijd gezien hebben." Het gemor van de supporters de laatste weken kan bij Madou dan ook op begrip rekenen. "Club Brugge-fans kennen voetbal en weten vooral heel goed hoe ze zouden willen dat Club voetbalt. Los van de resultaten denk ik dat ze soms toch het Club-spel en de energie misten. Dan hebben ze uiteraard ook recht en reden om hun bezorgdheid te uiten."

We willen in eerste instantie opnieuw het Club-voetbal en de Club-energie weer zien. Bob Madou

De opdracht voor Nicky Hayen is dus duidelijk: hij moet Club Brugge weer aan het voetballen krijgen. "Laat ons nu eerst focussen op energie krijgen in die groep en op de best mogelijk manier de play-offs aanvatten", is de boodschap van Madou.

"We willen in eerste instantie opnieuw het Club-voetbal en de Club-energie weer zien. Als dat lukt, zullen we Europees voetbal halen en kunnen we misschien nog iets moois halen in Europa." "Voor de rest heeft het op dit moment weinig zin om grote uitspraken te doen over waar we precies zullen eindigen in de play-offs. Het begint met naar onszelf te kijken en opnieuw het DNA van Club te zien."

De nieuwe trainer? Het heeft geen zin om daar nu veel uitspraken over te doen. Bob Madou