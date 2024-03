Sporza-surfer ziet in Geraerts ideale coach van Club, ook Vanhaezebrouck verrassend gegeerd

Een oude bekende als de opvolger van Ronny Deila? In onze poll wordt Karel Geraerts massaal naar voren geschoven om de nieuwe coach van Club Brugge te worden. Nog opvallende vaststelling: er is weinig vertrouwen in Nicky Hayen, Hein Vanhaezebrouck krijgt wel veel ruggensteun. Bekijk het volledige resultaat hieronder.