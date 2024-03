Peter Vandenbempt zag hoe Ronny Deila zichzelf verloor bij Club Brugge: "Hij begreep het instituut niet"

ma 18 maart 2024 12:56

Het onvermijdelijke is nu al gebeurd. Club Brugge zet Ronny Deila nog voor de start van de play-offs op straat. Hoe kon een op papier ideaal huwelijk zo verkeerd lopen? En wat mogen we verwachten van interim-coach Nicky Hayen? Analist Peter Vandenbempt beantwoordt vier hamvragen.

Wat moeten we denken van de timing van het ontslag?

"Het is een bijzondere situatie. Bij een trainersontslag is het vaak helemaal op tussen de trainer en zijn spelers. Bij de geluiden die ik opvang, was dat hier nog níét het geval. Het wordt dus afwachten hoe de groep zal reageren." "Tegelijk waren er ook veel signalen dat er geen oplossingen meer kwamen van aan de zijlijn. Niet voor de wedstrijd, evenmin tijdens. Tactisch zat het gewoon niet goed in elkaar. De spelers zullen dus ook wel beseffen dat er iets móést gebeuren na de match van zondag."

In het verleden waren er voorbeelden dat een trainerswissel net voor de play-offs succesvol kan uitdraaien. Peter Vandenbempt

"Met de play-offs en de kwartfinale in de Conference League in het vooruitzicht heeft Club misschien het gevoel dat ze op korte termijn toch nog wat stappen kunnen vooruitzetten."



"In het verleden waren er voorbeelden dat een trainerswissel net voor de play-offs succesvol kan uitdraaien. Denk aan Besnik Hasi bij Anderlecht - zij gingen toen nog van plek 3 naar 1. Al was dat wel een extreem geval."

Waarom is het huwelijk tussen Club en Deila uitgedraaid op een mismatch?

"Laat mij duidelijk zijn: het zou fout zijn om het echec van Club Brugge dit seizoen alleen maar op Ronny Deila af te schuiven. Te veel spelers hebben ondermaats gepresteerd - ook zij dragen dus een deel van de verantwoordelijkheid." "Wat je Deila wél kunt verwijten, is dat hij er nooit het vuur in heeft gekregen zoals bij Standard. De ploeg voetbalde op geen enkel moment zoals wij, de fans en zeker zijn bazen dat verwachtten."



"We leerden Deila appreciëren bij Standard door zijn energieke coaching langs de lijn, zijn grote persoonlijkheid en zijn uitstekende communicatie. Dat hebben we op geen enkel moment gezien bij Club."

Misschien heeft Deila nooit begrepen wat voor een instituut Club Brugge is geworden - hoewel hij eerder bij grote clubs als Celtic en New York City actief was. Peter Vandenbempt

"Deila was van in het begin een zoekende trainer en dat is hij ook gebleven. Zeker de laatste maanden kwam hij steeds vaker vertwijfeld en verkrampt over. En zijn elftal voetbalde op dezelfde manier. Zoekende, niet weten wat of hoe." "Wat nu dé reden is waarom het niet gewerkt heeft? Daar kan ik de hand niet op leggen. Wat ik denk: misschien heeft Deila - hoewel hij bij een grote club als Celtic actief was - nooit begrepen wat voor een instituut Club Brugge is geworden de voorbije tien jaar."



"Dat leid ik een beetje af uit de uitspraken die hij deed. Hij verwees naar vorig seizoen dat het niet goed was en praatte te vaak recht wat krom was op en naast het veld."



"Ik had de indruk dat hij moeilijk om kon met het verwachtingspatroon bij blauw-zwart. Deila zei wel dat hij druk gewend is, maar er bleek een verschil tussen woord en daad te zijn." "Kijk, wat hij deed bij Standard was - zeker gezien de positie waarin ze zaten - uitstekend. Er waren een paar heel goeie matchen, dan enkele nederlagen en uiteindelijk een eindklassering in de betere middenmoot. Voor Standard is dat góéd - een verlies is daar geen halszaak. Bij Club Brugge kijken ze daar helemaal anders naar. "

Is Nicky Hayen een goede keuze als interim-coach?

"Eerlijk gezegd kan ik over de keuze voor Nicky Hayen weinig zeggen. Ik vind het wel een risico, met alle respect voor hem. Je wordt in een bad gegooid en bovendien werkt hij als trainer van Club NXT niet elke dag samen met de huidige spelers. Een assistent-coach die overneemt weet wel wat er leeft in de kleedkamer en wat de problemen zijn." "Hayen is ook onervaren als hoofdcoach op het hoogste niveau. Het is een fijne man, maar ook niet iemand met een megagrote persoonlijkheid en uitstraling langs de lijn. Maar hij mag mij straks altijd in positieve zin verrassen."

Tegen PAOK kan het tegenvallen, maar je moet wel Europees voetbal halen. Peter Vandenbempt

"En niet te vergeten: er zit toch nog altijd wel wat druk op de ketel bij Club Brugge. Tegen PAOK kan het tegenvallen, maar je moet wel Europees voetbal halen. Is Hayen dan de sleutel tot beterschap? Vraag het mij over 5 weken nog eens."

Wie is de ideale opvolger van Deila?