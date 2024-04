Julien Watrin trekt na chemotherapie loopschoenen weer aan: "Ik wil mijn club helpen en plezier maken"

Julien Watrin kreeg in februari en maart een chemotherapiebehandeling. Atletiek was even bijzaak voor de 31-jarige sterkhouder van de Tornados en Belgische recordhouder op de 400m horden.



Maar de behandeling slaat aan en Watrin heeft ondertussen de trainingen hervat.



Dampicourt organiseert de interclubcompetitie, Watrin kiest voor de 100 meter en de 4x100 meter, ongebruikelijke afstanden voor hem. "Maar het zijn afstanden en inspanningen die ik aankan op mijn huidige niveau", legt hij uit.



Op Instagram grapt hij erover: "Er is geen gevaar, we weten wat we doen (of dat denk ik toch). Het is veel te snel voor een deftige tijd."



"Maar ik wil de club helpen, plezier maken en met mijn kaal hoofd door de lucht klieven voor eigen publiek."



Momenteel traint Watrin een 10-tal uur per week, hij combineert dat met een master filosofie en een master sociologie aan de universiteit.



Hij hoopt eind juni te kunnen deelnemen aan het BK op de 110m horden. "Het plan is om in september een 400m horden te lopen."



Sportweekend zocht Watrin deze week op. U kunt de reportage waarin hij over zijn ziekte, zijn behandeling en zijn toekomstige doelen praat, zondagavond bekijken.