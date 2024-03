Demarez over Deila's monoloog: "Hij beseft dat het een aflopend verhaal is in Brugge"

vr 15 maart 2024 17:36

Het was een bijzondere persconferentie gisteren in Jan Breydel, waar Club-coach Ronny Deila ondanks de Europese kwalificatie zijn frustraties van de "shitstorm" van de voorbije weken van zich afpraatte richting pers en bestuur. Eddy Demarez was de interviewer met dienst voor Sporza in Brugge, hoe beleefde hij de avond?



Waarom doet Deila nu deze uitspraken?

Demarez gaat voor dat antwoord enkele maanden terug in de tijd: "Die shitstorm was er niet alleen de laatste weken, die was er eind oktober, begin november ook al. Ook toen waren prestaties en resultaten erg wisselvallig en werd de kritiek aan het adres van de trainer met de match groter." "Toen won Club Brugge op 9 november in de Conference League van Lugano, goed voor zekerheid over Europees voetbal na nieuwjaar en de start van een reeks van 15 duels zonder nederlaag. Alleen waren er in heel die reeks te weinig matchen met echt goed voetbal." "De kritiek is daardoor eigenlijk nooit echt gaan liggen en hij is weer feller geworden sinds februari, toen de resultaten opnieuw erg wisselvallig werden. Op 10 duels werd 4 keer gewonnen, 4 keer verloren en 2 keer gelijkgespeeld. In die 10 matchen kreeg Club 5 keer in de 90e minuut of later nog een doelpunt tegen. Dat kostte telkens punten of de kwalificatie (in de beker)." "Bovendien voerde Deila in die wedstrijden een aantal discutabele, angstige wissels door die dus afgestraft werden", stelt de Sporza-reporter. "Hij heeft nu weer een Europees succesje geboekt, maar hij beseft eigenlijk ook wel al een tijdje dat het een aflopend verhaal is voor hem in Brugge. Gisteravond was nog eens een moment waarop hij triomfantelijk kon zijn en dat heeft hij aangegrepen om zijn gedacht te zeggen." "Het is natuurlijk niet bevorderlijk voor zijn relatie met het bestuur, net zoals zijn uithaal dat al niet was op de persconferentie aan de vooravond van de wedstrijd tegen Molde. Dat was twee keer openlijk uitdagend in de richting van het Club-bestuur. Hij doet dit volgens mij dan ook omdat hij weet dat hij toch niets meer te winnen of te verliezen heeft. " "Alleen een Europese finale of een onverhoopte 2e plaats in de competitie kan het bestuur nog op andere gedachten brengen. Als dat niet gebeurt, is het met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid al na één seizoen einde verhaal voor Deila bij Club Brugge."

Komt de kentering waar Deila op hoopt?

Demarez: "In november is die er gekomen. Nu heeft Club de voorbije weken gewonnen van Genk en OHL, maar dat gebeurde met de nodige meeval. Het had ook 2 keer anders kunnen lopen. Club had een gelukje met die gemiste penalty van Genk, waarna ze het wel afmaakten daar." "Daarna was het abominabel in Molde en thuis tegen Leuven. Gisteravond was het iets beter, vooral dan na de 1-0 en de daaraan gekoppelde mentale bevrijding. Het is Deila's hoop dat wat in november gebeurd is, zich nu herhaalt. Dat zijn team vrijer gaat spelen door het vertrouwen dat deze Europese kwalificatie oplevert." "Bovendien recupereerde hij tegen Molde enkele belangrijke spelers. Mignolet had gisteren geen werk op te knappen, maar hij is altijd belangrijk voor de groep. Vetlesen is een aanjager en heeft impact op het publiek. En Thiago is nog niet terug op niveau, maar hij weegt wel altijd op een verdediging." "Na de trip naar Sint-Truiden zondag, krijgen ze allemaal een paar weken de tijd om weer helemaal fit en klaar te raken voor de play-offs." "Op een aantal vlakken heeft Deila een punt met zijn kritiek op het bestuur en de pers, maar hij heeft zelf ook fouten gemaakt. En hij schat Club Brugge als instituut verkeerd in. Hij kan maar niet vatten dat je als trainer bij Club Brugge nu eenmaal moet kunnen leven met kritiek en zeer hoge verwachtingen." "Tijd voor veel geduld is er niet bij een hyper ambitieuze topclub als Club Brugge. Er moeten nu eenmaal prijzen gepakt worden."



Voor de Club-fans was het dé match van het jaar. Hoe was de sfeer?

"Het was vooral de match om het seizoen nog een beetje interessant te houden. Maar het gevoel dat de fans er absoluut bij wilden zijn, dat kreeg je toch niet: er waren maar 13.000 tickets verkocht. Van de 7 Europese thuismatchen dit seizoen was dat het laagste aantal. Dat zegt ook wel iets: een flink deel van de fans is al die slechte matchen een beetje beu en uit z’n ongenoegen door een keer niet te komen." "Daarnaast waren de tickets ook te duur. Voor wat niet bepaald een sexy affiche was, kostte het goedkoopste kaartje voor niet-abonnees 27 euro. Met 15 euro heb je misschien 20.000 toeschouwers en is de zo belangrijke twaalfde man veel meer aanwezig en een ferm extra wapen." "Op de persconferentie werd Deila getriggerd door een journalist die wist dat Deila voor de wedstrijd tegen Molde in de kleedkamer had gezegd dat de spelers niet voor hem moesten winnen maar voor zichzelf. Deila dacht eerst even, onterecht, dat er een zoveelste lek was geweest naar de pers. Dat was dus niet het geval, want Mignolet had gewoon eerlijk geantwoord op een vraag van een journalist. Toch is Deila daarna als een wekker beginnen aflopen over zijn frustraties. Alles kwam weer naar boven en alles kwam er in één lange monoloog uit." "Dat er zoveel naar buiten komt uit de kleedkamer, dat had hij nog nergens meegemaakt. Wat hier allemaal kan en naar buiten komt, het is onvoorstelbaar, aldus de alweer zwaar geïrriteerde Noor. Het was een nieuwe sneer naar pers en bestuur." "Het maakt hem kwaad dat er zoveel naar buiten komt én het maakt hem kwaad wat ervan gemaakt wordt. Zo was er de ook al uitgelekte uitspraak die hij deed in de kleedkamer na de wedstrijd tegen OHL. Club won, maar speelde erg zwak." "Toch had Deila het achteraf in de kleedkamer over een topprestatie van zijn ploeg. Hij had daarmee, zo verduidelijkte hij, voor ogen zijn spelers moed in te spreken. Hij vond het knap dat ze toch hadden gewonnen ondanks de moeilijke periode waarin ze zitten en de korte tijd die ze maar hadden om weer paraat te zijn na de dramatische match in Molde." "Maar dat werd dus alweer "gelekt naar de pers" en vervolgens "verkeerd

geïnterpreteerd" door diezelfde pers."



Wat brengt de toekomst voor Deila?

Demarez: "Het bestuur was gisteravond blij met de kwalificatie, maar echt vrolijk oogde niemand. Omdat de bazen natuurlijk ook zien dat het spelniveau nog altijd niet goed genoeg is." "Deila heeft geen krediet meer. Hij heeft nu wel weer even een beetje tijd gekocht, maar elke match opnieuw zal hij onder een vergrootglas liggen, intern en extern. Dat zal helaas voor hem niet meer veranderen."