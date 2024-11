Zuur en duur gelijkspel of toch gouden punt? Voorspelmodel ziet Club Brugge overleven in de Champions League

do 28 november 2024 09:36

Bij Club Brugge wisten ze gisteren niet goed met welk gevoel ze de deur van Celtic Park moesten dichtklappen. Een punt tegen Celtic Glasgow is fraai, maar er zat misschien meer in. Zal dit resultaat straks mee doorslaggevend zijn in de eindafrekening? Volgens een simulatie zou Club Brugge net in de begeerde top 24 eindigen van deze League Phase.

Club Brugge had op basis van de eerste helft een overwinning verdiend tegen Celtic, maar na een meer evenwichtige tweede helft was het gelijkspel al bij al billijk. Met 7 op 15 staat Club nu 22e in de stand. De top 8 stoot rechtstreeks door naar de knock-outfase, plaatsen 9 tot en met 24 worden aan elkaar gekoppeld voor play-offs richting de 1/8e finales.

Door het nagelnieuwe format kan niemand concreet inschatten hoeveel punten je nodig hebt om in de top 24 te eindigen. Temeer omdat we in deze League Phase al heel wat verrassende resultaten hebben moeten noteren. Statistiekenbureaus en dataspecialisten wagen zich wel aan simulaties en Football Meets Data concludeert dat een buit van 10 punten nagenoeg zekerheid (87 procent) biedt op de top 24.