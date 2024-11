Franky Van der Elst: "Ondanks de goeie prestatie heeft Club Brugge het voor zichzelf niet makkelijk gemaakt"

Club Brugge heeft zich opnieuw als een waardige deelnemer aan de Champions League gepresenteerd, maar na het 1-1-gelijkspel tegen Celtic hinkt de Belgische kampioen toch weer op 2 gedachten. Dat geldt ook voor analist Franky Van der Elst: "Club was niet efficiënt genoeg om de 3 punten mee te nemen."

Bij Club Brugge waren er gisterenavond gemengde gevoelens na de wedstrijd tegen Celtic. Franky Van der Elst, analist bij Pickx Sports, deelt die conclusie na het 1-1-gelijkspel.

"Ja, er zat meer in", vertelde hij vanochtend bij Radio 1. "Club heeft een goeie wedstrijd gespeeld en was zeker in de eerste helft de betere ploeg. Ze vonden elkaar makkelijk."

"Alleen kwam Club niet tot veel kansen. Dat was anders in Milaan, waar ze in het eerste kwartier 3 tot 4 goeie kansen hadden. Dat bleef gisteren wat achterwege, maar Club speelde wel goed."

"De kansen die je dan toch krijgt, zeker in de tweede helft, daar moet je efficiënter mee omspringen als je wil winnen in Celtic Park. Club was niet efficiënt genoeg om de 3 punten mee te pakken."