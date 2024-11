Sterk Club Brugge blijft met groot 'Wat als'-gevoel achter in Schotland na gelijkspel tegen Celtic

wo 27 november 2024 22:21

Celtic einde 1 - 1 Club Brugge 26' - Own goal - Cameron Carter-Vickers (0 - 1) 48' - Geel - Joel Ordóñez 59' - Verv. Greg Taylor door Álex Valle 59' - Verv. Arne Engels door Paulo Bernardo 60' - Doelpunt - Daizen Maeda (1 - 1) 76' - Verv. Kyogo Furuhashi door Adam Idah 76' - Verv. Daizen Maeda door James Forrest 76' - Geel - Brandon Mechele 77' - Verv. Andreas Skov Olsen door Chemsdine Talbi 77' - Verv. Ferran Jutglà door Romeo Vermant 84' - Geel - Paulo Bernardo 89' - Verv. Nicolas Kühn door Yang Hyeon-jun 90+2' - Geel - Joaquin Seys 90+3' - Verv. Christos Tzolis door Casper Nielsen UEFA Champions League - speeldag 5 - 27/11/24 - 21:00 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime own goal door Cameron Carter-Vickers na 26', 0 - 1 26' Cameron Carter-Vickers 0 - 1 Cameron Carter-Vickers 26' goal door Daizen Maeda na 60', 1 - 1 60' Daizen Maeda 60' Daizen Maeda 1 - 1

Het had zo mooi kunnen zijn. Een sterk Club Brugge mocht dromen van winst bij Celtic na een voorsprong in cadeauverpakking, maar moest toch genoegen nemen met een draw. Maar wat als Skov Olsen die ene kans gewoon had binnengeknald?



Het logo van Celtic is een klavertjevier, maar tegen Club Brugge koos het geluk toch niet de zijde van de Schotse recordkampioen.

In minuut 26 viel het normaal oorverdovende thuispubliek he-le-maal stil toen Carter-Vickers een terugspeelbal in het lege doel speelde. De Amerikaanse verdediger had namelijk niet gezien dat Kasper Schmeichel helemaal aan de andere kant stond.

Onwaarschijnlijk. Temeer omdat blauw-zwart ook op de vorige speeldag een penalty in cadeauverpakking had gekregen van Aston Villa. Die Britten verkeren duidelijk al in geschenkjestijd.

Soit, het is zeker niet zo dat de voorsprong van een sterk Club onverdiend was. Met een beetje geluk had de Belgische landskampioen al vroeger de 0-1 gescoord.

Eerst plaatste Jutgla in de openingsminuten net naast, wat later stond ook het vizier van Skov Olsen net niet scherp genoeg. Carter-Vickers mikte (on)gelukkig wél raak.

22 en niet 15

Even goed en gretig acteerde Club initieel na rust.

Bijna meteen na de hervatting kreeg Maxim De Cuyper een enorme kans op de 0-2, maar "good old" Kasper Schmeichel schudde een fantastische parade uit zijn mouwen. Verder dan een prikje van Hatate kwamen de Schotten niet. Al moest Joel Ordónez wel even gevaarlijk aan de noodrem hangen - de Ecuadoriaan kwam gelukkig weg met geel. Twee momenten tussen minuut 58 en 60 zouden het verdere verloop van de partij wel bepalen. Eerst kreeg Andreas Skov Olsen een gouden kans om Club een aangename dubbele bonus te bezorgen, maar de Deen duwde hoog over. In topvorm had hij deze altijd gemaakt. Dan deed Hatate aan de overkant veel beter met een mogelijkheid die een pak moeilijker was. Aan de zijkant van de zestien kapte de Japanner eerst Seys uit om vervolgens heerlijk in de verste hoek te krullen (1-1).

Zuur voor de Belgische landskampioen.

Net zoals die afgekeurde goal van Ferran Jutglà, zo’n 20 minuten voor affluiten. De Spaanse spits stond een voetje buitenspel en zag de 1-2 uitgewist van het scorebord - nadien zouden zo’n kansen niet meer volgen.

Voor Club maakt het een wereld van verschil. Geen 15e plek in het voorlopige klassement, wel de 22e. En 9 punten was toch ook fijner geweest dan 7 stuks om het laatste drieluik in te gaan. Daarin zal blauw-zwart minstens één keer moeten stunten tegen Sporting, Juventus of Manchester City.

Toch maar wat klavertjesvier meenemen uit Schotland?