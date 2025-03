Champions League-vizier van Club Brugge staat na dreun weer op scherp: "We moeten een voorsprong neerzetten"

ma 3 maart 2025 15:24

Club Brugge heeft zijn pijlen gericht op Aston Villa, dat morgen naar het Jan Breydelstadion komt voor het eerste van twee duels in de 1/8e finales van de Champions League. De regerende landskampioen kent een iets mindere periode. Zo pakte het slechts 1 op 6 in de competitie, maar dat wil Club Brugge achter zich laten. "Het heeft geen invloed op de sfeer binnen de groep", verzekert Hans Vanaken.

Voor de tweede keer in dit Champions League-seizoen ontmoet Club Brugge Aston Villa. Deze keer is het zelfs voor een dubbele confrontatie. Blauw-zwart speelt eerst thuis, een nadeel? "Door het feit dat uitgoals niet meer tellen (bij een gelijke stand) is het niet echt een voordeel om eerst op verplaatsing te spelen", antwoordt kapitein Hans Vanaken. "Je kan wel nog voor eigen publiek iets forceren in de tweede wedstrijd, dat maakt het iets gemakkelijker." Voor Nicky Hayen is de heenmatch in eigen huis meteen heel belangrijk. Aston Villa is namelijk niet zo stabiel op verplaatsing. "Van de laatste negen uitwedstrijden hebben zij er zeven verloren. Thuis zijn ze dan weer veertien wedstrijden ongeslagen." De trainer van Club Brugge hoopt op hetzelfde scenario als in de vorige fase. "Je weet dat je een voorsprong moet neerzetten. In de terugmatch moet dan de andere ploeg komen en zo is er meer ruimte om tegen te prikken, zoals tegen Atalanta."

Er zijn individuele kwaliteiten bijgekomen, maar we richten ons niet op één speler. Nicky Hayen (trainer Club Brugge)

Club Brugge heeft fijne herinneringen aan het vorige duel tegen Aston Villa. In de leaguefase won het met 1-0 na wel heel knullig hands van Tyrone Mings, die zo een penalty weggaf. Met Marcus Rashford en Marco Asensio heeft de Engelse club nu wel twee nieuwe goudhaantjes. “Er zijn individuele kwaliteiten bijgekomen”, beseft Hayen. “Als team blijven ze hetzelfde spel spelen als anders.” “We weten dat ze heel veel intensiteit brengen, dat ze de voetballende oplossing zoeken en dat ze offensief willen spelen. Dat verandert niet ten opzichte van de match die we thuis speelden.” Maar is Aston Villa nu ook een beter team? “Laat ons hopen van niet”, lacht Hayen. “We hebben geen specifieke manier om hen (Rashford en Asensio, red.) af te stoppen. We richten ons niet op één speler.”

Hans Vanaken.

Iets scherper tegen grotere ploegen

Dramatisch is het voetbal van Club Brugge niet, maar de voorbije weken ontbreekt de scherpte toch wat in de vaderlandse competitie. Zo was er afgelopen weekend nog de draw tegen AA Gent. “We hebben dingen benoemd, wat beter kan”, deelt Hayen over de analyse met de spelers. “Dat gebeurt altijd in alle openheid, waar we mekaar naar een hoger niveau kunnen tillen.” De scherpte en de motivatie leken soms wat te ontbreken bij blauw-zwart in enkele competitiematchen. “Ik heb dat gevoel niet meteen in de kleedkamer. Misschien is dat zo onbewust in het hoofd van sommigen”, zegt Hans Vanaken. “We hadden de vorige wedstrijd ook kunnen winnen. Als je de momenten pakt zoals we in de Champions League hebben gedaan, dan hadden we meer competitiematchen kunnen winnen.”

Morgen is er opnieuw een heel mooie gelegenheid om een resultaat neer te zetten. Nicky Hayen (trainer Club Brugge)