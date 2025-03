Na Bergamo, nu stunt in Birmingham? Club Brugge blijft strijdvaardig: "We kunnen Atalanta-verhaal schrijven"

Een anticlimax met grote gevolgen. Een speelbaar gelijkspel werd in het slot nog een fatale (?) 1-3-nederlaag voor Club Brugge. Op vijf minuten tijd veranderde het uitgangspunt van de return tegen Aston Villa zo ook volledig. Of kan in Birmingham hetzelfde gebeuren als in Bergamo? "Het is nog niet hopeloos", klinkt het bij Club.

'Met 1-1 naar daar gaan, was misschien nog doenbaar, maar nu hebben we het onszelf toch moeilijk gemaakt", beseft ook Mechele bij rechtenhouder VTM. "Maar goed, moeilijk gaat ook. Het is nog altijd niet hopeloos."

Op vijf luttele minuten tijd werd de droom van Club Brugge brutaal doorprikt. Tien minuten voor het einde van de heenwedstrijd in de Champions League tegen Aston Villa schoot blauw-zwart zich (nog twee keer) in de voet. Een owngoal van Mechele en een strafschop sloegen de kloof voor de return van 1-1 naar 1-3. En zo lijken onze landgenoten volgende week voor een "mission impossible" te staan in Birmingham.

De verdediger van Club probeert toch positief te blijven: "Vandaag hebben we verschillende goede dingen getoond en waren we bij momenten zelfs de evenknie. Nu moeten we efficiënt zijn en wie weet kunnen we het doen zoals tegen Atalanta."

Club Brugge ging toen in Bergamo verrassend winnen met 1-3, nu wil het dat ook in Birmingham proberen.

"Wie weet kunnen we hetzelfde verhaal als tegen Atalanta schrijven", knikt ook doelpuntenmaker De Cuyper. "Kijk, we gaan naar daar met de bedoeling om met twee goals verschil te winnen. Anders moet je niet beginnen. We moeten er weer vol in geloven."

Jashari lijkt ook wel weer zin te hebben in een nieuwe mirakelzege; "We weten dat het er erg moeilijk zal worden, maar we hebben niets te verliezen. We moeten gewoon ons eigen ding doen en dan zien we wel. We hebben ook al twee keer getoond dat we met hen kunnen wedijveren."

Al zal Club het wel anders moeten aanpakken in Villa Park.

"Ja, nu moeten wij daar het spel gaan maken en de ruimtes vinden om te scoren", is Mignolet duidelijk. "Het is simpel: het zal 2-0 moeten worden, en het is aan ons om die goals te gaan zoeken en vinden."